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Fatih Terim'den Falcao ve Diagne için yeni formül

Fatih Terim'den Falcao ve Diagne için yeni formül
02 Eylül 2020 Çarşamba

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin form durumlarından memnun. Tecrübeli teknik adam, iki golcüyü aynı anda sahaya sürmeyi planlıyor.

<p>Galatasaray'da geçen sezon büyük umutlarda transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen <b>Radamel Falcao</b> ile kiralık gittiği Belçika ekibi Brugge'de hayal kırıklığı yaratan <b>Mbaye Diagne</b>'nin sezon başı hazırlık kampındaki performansı, geçen sezon genelde tek forvetle oynayan teknik direktör Fatih Terim'in taktiksel açıdan B planı geliştirmesine neden oldu.</p>
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Galatasaray'da geçen sezon büyük umutlarda transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Radamel Falcao ile kiralık gittiği Belçika ekibi Brugge'de hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin sezon başı hazırlık kampındaki performansı, geçen sezon genelde tek forvetle oynayan teknik direktör Fatih Terim'in taktiksel açıdan B planı geliştirmesine neden oldu.

<p>İki golcü oyuncunun forma rekabeti Galatasaray'da <b>çift forvet</b> formülünü ortaya çıkardı. </p>
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İki golcü oyuncunun forma rekabeti Galatasaray'da çift forvet formülünü ortaya çıkardı. 

<p>Her zaman hücum futbolunu benimseyen teknik direktör Fatih Terim yeni sezon öncesi idmanlarda çift forvet sistemini denemeye başladı.</p>
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Her zaman hücum futbolunu benimseyen teknik direktör Fatih Terim yeni sezon öncesi idmanlarda çift forvet sistemini denemeye başladı.

<p>Başarılı teknik adam son olarak Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hem Diagne hem de Falcao'ya ilk 11'de yer verirken <b>4-4-2 sisteminin de provasını yaptı. </b></p>
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Başarılı teknik adam son olarak Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hem Diagne hem de Falcao'ya ilk 11'de yer verirken 4-4-2 sisteminin de provasını yaptı. 

<p>Diagne'nin hırsı ve açığını kapatmak adına sürekli ekstra idmanlara imza atması, Falcao'nun ise fiziksel olarak gücüne kavuşması, iki oyuncunun da antrenmanlarda attığı goller sonrası Fatih Terim'in yeni sezonda Galatasaray takımını 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.</p>
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Diagne'nin hırsı ve açığını kapatmak adına sürekli ekstra idmanlara imza atması, Falcao'nun ise fiziksel olarak gücüne kavuşması, iki oyuncunun da antrenmanlarda attığı goller sonrası Fatih Terim'in yeni sezonda Galatasaray takımını 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.

<p>Tecrübeli teknik adamın özellikle iç sahada oynanacak karşılaşmada hem Radamel Falcao'ya hem de Mbaye Diagne'ye bir arada ilk 11'de yer vereceği öğrenildi.</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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Tecrübeli teknik adamın özellikle iç sahada oynanacak karşılaşmada hem Radamel Falcao'ya hem de Mbaye Diagne'ye bir arada ilk 11'de yer vereceği öğrenildi.


Hürriyet

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