İşte Fatih Terim'in futbolcularla gerçekleştirdiği toplantının şifreleri...
'KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇIK'
Sabah'ın haberine göre, Son 8 haftada en zor fikstüre sahip şampiyonluk adayı Galatasaray, yaklaşan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları öncesi kayıp yaşamak istemiyor.
'MAÇ MAÇ DÜŞÜNMELİYİZ'
Öncelikli olarak bugün oynanacak Rizespor karşılaşmasına konsantre olan sarı-kırmızılı takımda futbolcular birbirlerini '8'de 8 yaparsak şampiyonuz. Maç maç düşünmeliyiz ve Rize'de en önemli sınavımıza çıkacağız. Kazanırsak önümüz açılır.' diye motive ediyor.
ZAFERLE BAŞLAMALIYIZ
Şampiyonluk yolundaki en önemli 2 rakibinin kazanmasının ardından oynayacakları Çaykur Rize maçı için oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'in, 'İkinci yarıda kaybetmeme serimizi sürdürürken, lige ara verilmeden hemen önce rüzgarın bizim tarafımıza döndüğünü herkese göstermiştik. Bu durumun hala devam ettiğini kanıtlayalım. Önümüzde sadece 8 maç var. Zaferle başlayıp şampiyonlukla bitirelim' ifadeleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.
'SİZE GÜVENİM TAM'
Teknik direktör Fatih Terim de futbolcularından 8'de 8 yapmalarını isterken '8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım. Size güvenim tam' mesajı veriyor.
'SİZİ TAHRİK EDEBİLİRLER'
Geçen sezon Rize'deki mücadelede yaşanan gerginlikler ve maç sonrası olayları düşünen teknik heyet, bu maçta da tansiyonun yüksek olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Fatih Terim'in oyuncularına 'Maç içinde tahrik edici hareketler olabilir. Belki stat girişinde taraftarlar da olabilir. Bunlar bizim işimiz değil. Sahaya çıkıp işinizi yapmalısınız. Ne hakemle ne de rakiple tartışma istemiyorum. Gereksiz kart da istemiyorum. Şampiyonluk hedefimize zarar verecek bir durumdan kaçının. Biz sakin olalım, işimizi yapıp galibiyetimizi alalım' dediği öğrenildi.
ÜÇ SÜRPRİZ YARDIMCI
Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk sürekli olarak takım arkadaşlarıyla toplantılar düzenliyor ve kalan 8 haftanın neler getireceğini anlatıyor. Tecrübeli isimler, şampiyonluğun kulüp için önemini arkadaşlarıyla paylaşarak, kalan periyotta hata yapmamaları gerektiğini dile getirdi. Adeta yardımcı hoca gibi çalışan bu üçlü, her antrenman öncesi takımı motive edici konuşmalar yapıyor. Kaptanların elini taşın altına sokmasından memnun olan Teknik Direktör Fatih Terim onlara bu özverili hareketlerinden dolayı teşekkür etti.
TERİM'İN BÜYÜK SERİLERİ
8'de 8'e konsantre olan sarı- kırmızılılar, 2000 sonrası elde ettiği 5 şampiyonluğu Süper Lig'in son dönemecinde yakaladığı seri galibiyetlere borçlu. 2001-02, 2007-08, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında üst üste 6, 2012- 13 sezonunda ise üst üste 7 maçını kazanan Galatasaray, rakiplerinin sonucuna bakmadan Süper Lig'de mutlu sona ulaşmıştı.