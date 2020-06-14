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'SİZİ TAHRİK EDEBİLİRLER'

Geçen sezon Rize'deki mücadelede yaşanan gerginlikler ve maç sonrası olayları düşünen teknik heyet, bu maçta da tansiyonun yüksek olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Fatih Terim'in oyuncularına 'Maç içinde tahrik edici hareketler olabilir. Belki stat girişinde taraftarlar da olabilir. Bunlar bizim işimiz değil. Sahaya çıkıp işinizi yapmalısınız. Ne hakemle ne de rakiple tartışma istemiyorum. Gereksiz kart da istemiyorum. Şampiyonluk hedefimize zarar verecek bir durumdan kaçının. Biz sakin olalım, işimizi yapıp galibiyetimizi alalım' dediği öğrenildi.

