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Fatih Terim'den hakeme isyan! 'Hocam kırmızı bu, bak izle!'

Fatih Terim'den hakeme isyan! 'Hocam kırmızı bu, bak izle!'
28 Haziran 2020 Pazar

Başakşehir-Galatasaray maçında Visca'nın Ömer Bayram'a yaptığı hareket sonrasında Fatih Terim çok sinirlendi. Terim'den dikkat çeken bir tepki geldi.

<p>Süper Lig'de 29. haftada oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına Visca-Ömer Bayram pozisyonu damgasını vurdu.</p>
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Süper Lig'de 29. haftada oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına Visca-Ömer Bayram pozisyonu damgasını vurdu.

<p>Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracci, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Emre Akbaba 11'i ile başladı.</p>
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracci, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Emre Akbaba 11'i ile başladı.

<p><br></p><p>Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.</p>
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Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

<p>Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Donk'un yanında Lemina görev yaptı.</p>
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Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Donk'un yanında Lemina görev yaptı.

<p>Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda santrfor bölgesinde Emre Akbaba görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin golcülerinden Radamel Falcao ile Florin Andone sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Bu futbolcuların yokluğunda en ileride Emre Akbaba gol aradı</p>
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Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda santrfor bölgesinde Emre Akbaba görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin golcülerinden Radamel Falcao ile Florin Andone sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Bu futbolcuların yokluğunda en ileride Emre Akbaba gol aradı

<p>Mücadelenin ilk yarısında Ömer Bayram, Edin Visca'nın yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın lehine faul çaldı.</p>
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Mücadelenin ilk yarısında Ömer Bayram, Edin Visca'nın yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın lehine faul çaldı.

<p>Pozsiyonun ardından Galatasaray yedek kulübesi, hakem Ali Palabıyık'a uzun süre tepki gösterdi.</p>
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Pozsiyonun ardından Galatasaray yedek kulübesi, hakem Ali Palabıyık'a uzun süre tepki gösterdi.

<p><b>'HOCAM İZLE, KIRMIZI BU' </b></p><p>Kulübeden 'Hocam izle izle kırmızı bu' sesler yükselirken Palabıyık kartına başvurmadı'</p>
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'HOCAM İZLE, KIRMIZI BU'

Kulübeden 'Hocam izle izle kırmızı bu' sesler yükselirken Palabıyık kartına başvurmadı'

<p>VAR odasından da pozisyonla ilgili herhangi bir uyarı geldi.</p>
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VAR odasından da pozisyonla ilgili herhangi bir uyarı geldi.

<p>Başakşehirli futbolcu Edin Visca ise aldığı darbe sonrasında yerde kalırken pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a tepki gösterdi.</p>
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Başakşehirli futbolcu Edin Visca ise aldığı darbe sonrasında yerde kalırken pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a tepki gösterdi.

<p>Palabıyık’a 'Hocam bak' diye bağırarak ayağını gösterdi. Visca’yı verdiği tepkiden dolayı hakem Ali Palabıyık uyardı</p>
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Palabıyık’a 'Hocam bak' diye bağırarak ayağını gösterdi. Visca’yı verdiği tepkiden dolayı hakem Ali Palabıyık uyardı

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