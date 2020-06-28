Süper Lig'de 29. haftada oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına Visca-Ömer Bayram pozisyonu damgasını vurdu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracci, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Emre Akbaba 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Donk'un yanında Lemina görev yaptı.
Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda santrfor bölgesinde Emre Akbaba görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin golcülerinden Radamel Falcao ile Florin Andone sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Bu futbolcuların yokluğunda en ileride Emre Akbaba gol aradı
Mücadelenin ilk yarısında Ömer Bayram, Edin Visca'nın yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın lehine faul çaldı.
Pozsiyonun ardından Galatasaray yedek kulübesi, hakem Ali Palabıyık'a uzun süre tepki gösterdi.
'HOCAM İZLE, KIRMIZI BU'
Kulübeden 'Hocam izle izle kırmızı bu' sesler yükselirken Palabıyık kartına başvurmadı'
VAR odasından da pozisyonla ilgili herhangi bir uyarı geldi.
Başakşehirli futbolcu Edin Visca ise aldığı darbe sonrasında yerde kalırken pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a tepki gösterdi.
Palabıyık’a 'Hocam bak' diye bağırarak ayağını gösterdi. Visca’yı verdiği tepkiden dolayı hakem Ali Palabıyık uyardı