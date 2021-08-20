5 / 8



1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, 'İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz' diyerek transferi veto etti.