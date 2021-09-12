Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımda kamp kadrosu belli oldu. Aslan'da Teknik Direktör Fatih Terim iki futbolcu ile maç öncesinde özel görüştü.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.
EN BÜYÜK SİLAH RUMENLER
Galatasaray'ın, Trabzonspor deplasmanında en büyük silahı genç Rumenleri olacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in özellikle Morutan ve Cicaldau'nun bu zorlu deplasmandaki performansından umutlu olduğu öğrenildi.
TERİM ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Ön tarafta Morutan'ın yaratıcılığına, Cicaldau'nun ise sürpriz sızmalarına güvenen tecrübeli teknik adamın bu nedenle iki genç Rumen'i hücumda en büyük silahı olarak görüyor. İkiliyle özel bir görüşme gerçekleştirilirken kendilerinden beklentiler aktarıldı.
BASKI İSTEDİ
Trabzonspor'a göre ve genç dinamik bir takım olmalarından dolayı saha içerisinde oyuncularından sürekli baskı yapmalarını isteyen Fatih Terim bunun maçın en önemli şifrelerinden biri olduğunu düşünüyor.
RİSK İSTEMİYOR
Yüksek tempo ile fark yaratmak isteyen deneyimli teknik direktör böylece rakibi hataya zorlamak istiyor. Taylan ve Berkan gibi isimlerden de mümkün olduğunca riskli oyundan uzak durmalarını istendi.
DIAGNE ÖNDE BAŞLIYOR
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Diagne, Muhammed ve Halil Dervişoğlu'ndan kimin maça 11'de başlayacağı merak ediliyordu. Terim'in Diagne ile zorlu karşılaşmaya başlayıp Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nu hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği öğrenildi.
SAĞ BEK YEDLIN
Sarı-kırmızılılarda Boey'in yokluğunda sağ bekte Yedlin ve Alpaslan ikilisinden Terim'in tercihini ABD'li oyuncudan yana kullanması bekleniyor.