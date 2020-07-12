Sezona kötü başlayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında toparlansa da bu kez de pandemiye takıldı.
Lige verilen ara sonrası Sarı Kırmızılılar tek bir maç bile kazanamadı.
Birçok futbolcusunun performansından memnun olmayan Terim, bundan bir süre önce yönetimle görüşmüştü.
Takımda Muslera hariç herkesin satılabileceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, bir ismi daha ön plana çıkardı.
KALMAYA SICAK BAKIYOR
Sezon başında Fulham’dan kiralanan ve adam eksikliği sebebiyle “ön libero” mevkisine kaydırılan Seri’den çok memnun olan Fatih Terim, tecrübeli orta saha oyuncusunun 1 sezon daha kiralanmasını istedi.
Fulham Kulübü’yle görüşmeler başladı. Alınan bilgilere göre; taraflar arasındaki ilk temaslar olumlu geçti.
Seri’nin de Galatasaray’da kalmak istemesi, Aslan’ın elini güçlendirdi. Kısa süre içerisinde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
MBAYE DİAGNE DENENECEK
Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında sezonu kapatan Andone ve yine sık sık sakatlanan Mario Lemina konusunda adım atılmayacak.
Sol bek Saracchi’nin kiralık sözleşmesi önümüzdeki sezon da devam ediyor. Bu sebeple takımda kalacak.
Andone’nin ayrılığı sonrasında Fatih Terim, Diagne’yi sezon başı hazırlık kampında deneyecek.
Başarılı çalıştırıcı, Senegalli forvetin formundan memnun kalırsa, önümüzdeki sezon kadro derinliği içerisindeki yerini alacak.
Akşam