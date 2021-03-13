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Fatih Terim'den sürpriz karar! Belhanda gitti, sistem değişti

Fatih Terim'den sürpriz karar! Belhanda gitti, sistem değişti
13 Mart 2021 Cumartesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında sarı kırmızılı takımın taktiğini değiştirmeye karar verdi

<p>Galatasaray, Kayserispor deplasmanına sezonun en önemli virajı gözüyle bakıyor.</p>
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Galatasaray, Kayserispor deplasmanına sezonun en önemli virajı gözüyle bakıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, Florya'da yapılan taktik provanın ardından şehre geçerken, tüm planlar görkemli bir 3 puan alıp hem iki haftalık puan kaybını telafi etmek hem de rakiplere, 'Bu yarışta biz de varız' mesajı vermek üzerine kurulu.
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Sarı-Kırmızılı ekip, Florya'da yapılan taktik provanın ardından şehre geçerken, tüm planlar görkemli bir 3 puan alıp hem iki haftalık puan kaybını telafi etmek hem de rakiplere, 'Bu yarışta biz de varız' mesajı vermek üzerine kurulu.

<p>Younes Belhanda ile yolların ayrılması sonrası, orta sahadan önemli bir yıldızı eksilen Cim Bom'da, teknik patron Fatih Terim'in de taktiksel bir değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi. </p>
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Younes Belhanda ile yolların ayrılması sonrası, orta sahadan önemli bir yıldızı eksilen Cim Bom'da, teknik patron Fatih Terim'in de taktiksel bir değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

<p>Tecrübeli çalıştırıcı son taktik provada, Sivasspor karşısında çok iyi bir geri dönüş maçı çıkaran Falcao ile kırmızı kart cezası sona eren Mostafa Mohamed'i hücum hattında birlikte denedi.</p>
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Tecrübeli çalıştırıcı son taktik provada, Sivasspor karşısında çok iyi bir geri dönüş maçı çıkaran Falcao ile kırmızı kart cezası sona eren Mostafa Mohamed'i hücum hattında birlikte denedi.

<p><b>KENARLARDA REKABET VAR</b><br></p><p><br></p><p>Ligin geri kalan kısmında, forvetlerin form durumuna göre 4-4-2 sistemini kullanmak isteyen Fatih hoca, bugünkü Kayserispor deplasmanıyla başlamak üzere ileride Mohamed ve Falcao'yu beraber oynatmayı düşünüyor. </p>
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KENARLARDA REKABET VAR


Ligin geri kalan kısmında, forvetlerin form durumuna göre 4-4-2 sistemini kullanmak isteyen Fatih hoca, bugünkü Kayserispor deplasmanıyla başlamak üzere ileride Mohamed ve Falcao'yu beraber oynatmayı düşünüyor.

<p>Belhanda'nın ardından merkezde Taylan ile Gedson Fernandes'in yeri garanti gibi.</p>
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Belhanda'nın ardından merkezde Taylan ile Gedson Fernandes'in yeri garanti gibi.

<p>Zaman zaman Etebo bu bölgeyi zorlayacak. </p>
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Zaman zaman Etebo bu bölgeyi zorlayacak.

<p>Onun dışında kanatlarda Onyekuru, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba gibi isimler arasında ciddi bir rekabet yaşanacak.</p>
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Onun dışında kanatlarda Onyekuru, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba gibi isimler arasında ciddi bir rekabet yaşanacak.

<p><b>OĞULCAN'A ŞOK HABER</b><br></p><p><br></p><p>Cezası sona eren Oğulcan Çağlayan, sakatlığını da atlatmasına rağmen, Kayserispor deplasmanına götürülmedi.</p>
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OĞULCAN'A ŞOK HABER


Cezası sona eren Oğulcan Çağlayan, sakatlığını da atlatmasına rağmen, Kayserispor deplasmanına götürülmedi.

<p>24 yaşındaki futbolcu, 17 Ocak'tan bu yana formasından uzak kaldı.</p>
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24 yaşındaki futbolcu, 17 Ocak'tan bu yana formasından uzak kaldı.

<p><b>SAKATLARI GÖTÜRMEDİLER</b><br></p><p><br></p><p>Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Emre Taşdemir ve Donk, Kayseri kafilesinde yer almadı. </p>
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SAKATLARI GÖTÜRMEDİLER


Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Emre Taşdemir ve Donk, Kayseri kafilesinde yer almadı.

<p>İki futbolcunun tedavisi de Florya'da devam edecek.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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İki futbolcunun tedavisi de Florya'da devam edecek.


Fanatik

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