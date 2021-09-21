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Fatih Terim'den sürpriz karar! İki futbolcuyu kızağa çekecek

Fatih Terim'den sürpriz karar! İki futbolcuyu kızağa çekecek
21 Eylül 2021 Salı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarınki Kayserispor maçında ilk 11'de değişikliklere gidecek. Tecrübeli hoca, genç oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedek kulübesine çekecek.

<p>Üst üste oynanan maçların ardından performansları düşen iki genç yetenek; <b>Kerem Aktürkoğlu</b> ve <b>Halil Dervişoğlu</b>'na kulübe yolu göründü. </p>
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Üst üste oynanan maçların ardından performansları düşen iki genç yetenek; Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'na kulübe yolu göründü.

<p>Teknik patron <b>Fatih Terim</b>, iki oyuncuyu da yarınki <b>Kayserispor </b>mücadelesinde kızağa çekmeye hazırlanıyor.</p>
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Teknik patron Fatih Terim, iki oyuncuyu da yarınki Kayserispor mücadelesinde kızağa çekmeye hazırlanıyor.

<p>Fatih hoca, Halil'in yerine ileri uçta <b>Mostafa Mohamed</b>'i ilk 11'de başlatacak. <br></p>
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Fatih hoca, Halil'in yerine ileri uçta Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatacak.

<p>Sol önde ise Kerem'in yerine doktorların izin vermesi durumunda <b>Barış Alper Yılmaz</b> görev yapacak. </p>
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Sol önde ise Kerem'in yerine doktorların izin vermesi durumunda Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

<p>Aksi takdirde <b>Babel'</b>in sola geçip, sağ önde Emre Kılınç'ın oynama ihtimali de bulunuyor. </p>
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Aksi takdirde Babel'in sola geçip, sağ önde Emre Kılınç'ın oynama ihtimali de bulunuyor.

<p>Fatih Terim ileri uçta yapacağı değişikliklerle ilgili son kararını bugünkü antrenman sonrası verecek.</p><p><br></p><p>F<span >anatik</span></p>
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Fatih Terim ileri uçta yapacağı değişikliklerle ilgili son kararını bugünkü antrenman sonrası verecek.


Fanatik

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