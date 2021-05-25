31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim'in Galatasaray'da geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in devam etmeme kararı aldığı tecrübeli çalıştırıcı için başkan adayları ortak bildiri yayınlamıştı.
Yeni sezonda Galatasaray'ın başında olup olmayacağı henüz netleşmeyen tecrübeli çalıştırıcıya FIFA'dan flaş bir teklif geldi.
Fotomaç gazetesinin haberine göre; son iki sezonda oldukça yıpranan deneyimli antrenörün önünde birkaç seçenek bulunuyor.
Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek.
İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek.
Üçüncüsü ise dinlenmek.
FIFA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF
Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak.
Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı.
Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok.
Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.
Fatih Terim kendisiyle beraber sözleşmesi biten yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin, Necati Ateş, Selçuk İnan, Albert Riera, Fadıl Koşutan'a serbestlik tanıdı. İstedikleri takımlarla anlaşmakta özgür olduklarını söyledi.
Davala ve Şahin, ProLisans sahibi olduğu için herhangi bir takımda birinci adam olabilirler. Ateş, Riera ve İnan ise alt yapılarda çalışmaya devam edebilir.
Terim'in ekibinden sadece Scott Pirri'nin sözleşmesi devam ediyor.
Fotomaç