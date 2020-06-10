İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891

Fatih Terim'e Galatasaray Başkanlığı teklifi

Fatih Terim'e Galatasaray Başkanlığı teklifi
10 Haziran 2020 Çarşamba

Galatasaray'ın eski başkanı Alp Yalman'ın, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e başkanlık teklifi ettiği öğrenildi. İşte Terim'in Yalman'a verdiği yanıt...

<p>Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor.</p>
1
/
9

Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor.

<p>Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi. </p>
2
/
9

Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi. 

<p>Eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı. </p>
3
/
9

Eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı. 

<p>Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya şu sözlerle teklif yaptığı öğrenildi:</p>
4
/
9

Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya şu sözlerle teklif yaptığı öğrenildi:

<p>'Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir.'</p>
5
/
9

'Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir.'

<p>'Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam.'</p>
6
/
9

'Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam.'

<p><b>TERİM UYGUN BULMADI</b></p><p><br></p><p>Alp Yalman'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi Teknik Direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi. </p>
7
/
9

TERİM UYGUN BULMADI


Alp Yalman'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi Teknik Direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi. 

<p>Ortada bir seçim olmaması, teknik direktör olarak hocanın şampiyonluk yolunda çok önemli bir görevinin bulunması ve her şeyden önemlisi Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nedeniyle Fatih Terim'in böyle bir adımı ne şık ne de doğru bulduğu öğrenildi.</p>
8
/
9

Ortada bir seçim olmaması, teknik direktör olarak hocanın şampiyonluk yolunda çok önemli bir görevinin bulunması ve her şeyden önemlisi Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nedeniyle Fatih Terim'in böyle bir adımı ne şık ne de doğru bulduğu öğrenildi.

<p>Terim'in bu nedenlerden dolayı böyle bir zamanda adının başkanlık için geçirilmesinden rahatsızlık duyacağını Alp Yalman'a ilettiği kaydedildi.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
9
/
9

Terim'in bu nedenlerden dolayı böyle bir zamanda adının başkanlık için geçirilmesinden rahatsızlık duyacağını Alp Yalman'a ilettiği kaydedildi.


Milliyet

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.