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Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Fatih Terim'e istifa çağrısı!
13 Eylül 2021 Pazartesi

Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada teknik direktör Fatih Terim'i eleştiri yağmuruna tuttu.

<p>Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray milli ara sonrasındaki ilk maçında dün akşam Trabzonspor karşısında da aynı senaryoyu yaşadı. </p>
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Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray milli ara sonrasındaki ilk maçında dün akşam Trabzonspor karşısında da aynı senaryoyu yaşadı.

<p>Sarı-Kırmızılı ekip, müthiş başladığı mücadelede Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakalasa da skor avantajını elinde tutamadı. </p>
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Sarı-Kırmızılı ekip, müthiş başladığı mücadelede Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakalasa da skor avantajını elinde tutamadı.

<p>Soyunma odasına 2 farklı üstünlükle giden Aslan ikinci devrede daha etkisiz bir kimliğe büründü.</p>
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Soyunma odasına 2 farklı üstünlükle giden Aslan ikinci devrede daha etkisiz bir kimliğe büründü.

<p>Instagram'da büyük tepki</p><p>İkinci devrede oyun olarak etkili olamayan Cim Bom'da teknik direktör Fatih Terim'in hamleleri çok eleştirildi. </p>
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Instagram'da büyük tepki

İkinci devrede oyun olarak etkili olamayan Cim Bom'da teknik direktör Fatih Terim'in hamleleri çok eleştirildi.

<p>Özellikle ikinci yarının hemen başında Emre Kılınç ve Morutan'ı oyundan alan ve Aytaç Kara ile Ryan Babel'i sahaya süren tecrübeli hoca, puan kaybının ardından adeta topa tutuldu. </p>
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Özellikle ikinci yarının hemen başında Emre Kılınç ve Morutan'ı oyundan alan ve Aytaç Kara ile Ryan Babel'i sahaya süren tecrübeli hoca, puan kaybının ardından adeta topa tutuldu.

<p>Son düdük sonrasında Emre Kılınç'ı sakatlığı sebebiyle, Morutan'ı ise orta sahanın defansif gücünü artırmayı düşünmesiyle oyundan aldığını dile getiren Fatih Terim için Galatasaray taraftarları sosyal medyada istifa çağrılarında bulundu.</p>
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Son düdük sonrasında Emre Kılınç'ı sakatlığı sebebiyle, Morutan'ı ise orta sahanın defansif gücünü artırmayı düşünmesiyle oyundan aldığını dile getiren Fatih Terim için Galatasaray taraftarları sosyal medyada istifa çağrılarında bulundu.

<p>Binlerce yorum yağdı</p><p>Resmi sitenin Fatih Terim gönderisinin altına binlerce yorum yağarken, büyük bir kesim puan kaybının deneyimli çalıştırıcının tercihleri nedeniyle yaşandığını belirtti.</p>
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Binlerce yorum yağdı

Resmi sitenin Fatih Terim gönderisinin altına binlerce yorum yağarken, büyük bir kesim puan kaybının deneyimli çalıştırıcının tercihleri nedeniyle yaşandığını belirtti.

<p>Twitter'da da binlerce Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in son dönemde oldukça formsuz olduğunu ve art arda gelen beraberliklerin de bu sebepten kaynaklandığını dile getirdi.</p><p>Fanatik</p>
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Twitter'da da binlerce Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in son dönemde oldukça formsuz olduğunu ve art arda gelen beraberliklerin de bu sebepten kaynaklandığını dile getirdi.

Fanatik

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