İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Eylül 2020 Pazar / 18 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32

Fatih Terim'in 11'i netleşti

Fatih Terim'in 11'i netleşti
06 Eylül 2020 Pazar

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Gaziantep FK maçıyla açacak olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in kadrosu belli olmaya başladı. Peki sarı kırmızılar sahaya hangi dizilişle çıkacak? İlk 11'de kimler olacak? Galatasaray çift forvet mi yoksa tek forvet mi oynayacak? İşte detaylar...

<p>Florya’da günlerdir yoğun tempoda çalışan Galatasaray'da, son Hatayspor maçının ardından kadro netleşmeye başladı.</p>
1
/
12

Florya’da günlerdir yoğun tempoda çalışan Galatasaray'da, son Hatayspor maçının ardından kadro netleşmeye başladı.

<p>Teknik direktör Fatih Terim, 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapılacak ilk lig karşılaşmasında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi.</p>
2
/
12

Teknik direktör Fatih Terim, 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapılacak ilk lig karşılaşmasında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi.

<p>Sadece birkaç mevkide belirsizlik yaşanıyor... </p>
3
/
12

Sadece birkaç mevkide belirsizlik yaşanıyor... 

<p>Öncelikle kalede <b>Fatih Öztürk</b>’ün yeri garanti.</p>
4
/
12

Öncelikle kalede Fatih Öztürk’ün yeri garanti.

<p>Terim savunma dörtlüsünü <b>Omar-Luyindama-Marcao-Saracchi</b> şeklinde kuracak. </p>
5
/
12

Terim savunma dörtlüsünü Omar-Luyindama-Marcao-Saracchi şeklinde kuracak. 

<p>Orta sahanın merkezinde henüz transferler gelmediği için <b>Taylan-Donk</b> ikilisi düşünülüyor. </p>
6
/
12

Orta sahanın merkezinde henüz transferler gelmediği için Taylan-Donk ikilisi düşünülüyor. 

<p>Orta sahada bir ihtimal <b>Belhanda </b>sürprizi yaşanabilir. </p>
7
/
12

Orta sahada bir ihtimal Belhanda sürprizi yaşanabilir. 

<p>Forvet arkasındaki 3’lünün de<b> Emre Kılınç-Feghouli-Arda</b>’dan oluşması bekleniyor.</p>
8
/
12

Forvet arkasındaki 3’lünün de Emre Kılınç-Feghouli-Arda’dan oluşması bekleniyor.

<p><b>ÇİFT FORVET DE DENEDİ</b><br></p><p><br></p><p>Fatih hoca ileride <b>Diagne-Falcao </b>ikilisinden birini tercih edecek. </p>
9
/
12

ÇİFT FORVET DE DENEDİ


Fatih hoca ileride Diagne-Falcao ikilisinden birini tercih edecek. 

<p>Taktik antrenmanlarda hem çift forvet hem de tek santrforlu sistemi deneyen <b>Terim’in şimdilik kararı, ileride tek golcü oynatmaktan yana.</b> </p>
10
/
12

Taktik antrenmanlarda hem çift forvet hem de tek santrforlu sistemi deneyen Terim’in şimdilik kararı, ileride tek golcü oynatmaktan yana. 

<p>Ana hatlarıyla ilk 11’i kafasında belirleyen İmparator, oyuncuların son durumuna göre belki 1-2 değişilik yapabilir.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
11
/
12

Ana hatlarıyla ilk 11’i kafasında belirleyen İmparator, oyuncuların son durumuna göre belki 1-2 değişilik yapabilir.


Fanatik

12
/
12

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.