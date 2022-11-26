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Cenazeye, Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.