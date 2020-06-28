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Fatih Terim'in Başakşehir planı hazır

Fatih Terim'in Başakşehir planı hazır
28 Haziran 2020 Pazar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğuna rağmen Medipol Başakşehir'i yıkacak planı hazırladı!.. Zoru mücadelede Fatih Terim'in en çok güvendiği isim kim? Forvetsiz kalan Galatasaray'ın hücum hattı nasıl şekillenecek? İşte detaylar...

<b>Medipol Başakşehir</b> ile<b> “Olmak ya da olmamak”</b> savaşı verecek olan <b>Galatasaray</b> bugün hızına güveniyor.
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Medipol Başakşehir ile “Olmak ya da olmamak” savaşı verecek olan Galatasaray bugün hızına güveniyor.

<p><b>Milliyet Gazetesi'nin haberine göre;</b> sakatlar, cezalar ve moralsizlik derken büyük problemlerle liderin karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda<b> Teknik Direktör Fatih Terim, rakibini çözecek panzehiri buldu.</b></p>
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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sakatlar, cezalar ve moralsizlik derken büyük problemlerle liderin karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, rakibini çözecek panzehiri buldu.

<p>Terim, <b>hız ve tempo</b> ile Başakşehir karşısında sonuca gitmek istiyor.</p>
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Terim, hız ve tempo ile Başakşehir karşısında sonuca gitmek istiyor.

<p>Özellikle Falcao’nun yokluğunda <b>Onyekuru</b>’nun hızına güvenen deneyimli teknik adam, <b>Nijeryalı forveti besleyecek bir organizasyon hazırladı.</b></p>
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Özellikle Falcao’nun yokluğunda Onyekuru’nun hızına güvenen deneyimli teknik adam, Nijeryalı forveti besleyecek bir organizasyon hazırladı.

<p>Bu çerçevede sürekli olarak savunma arkasına koşu yapacak olan Onyekuru’ya bu <b>uzun toplar</b> bazen savunmadan bazen de orta alan ve kenarlardan atılacak.</p>
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Bu çerçevede sürekli olarak savunma arkasına koşu yapacak olan Onyekuru’ya bu uzun toplar bazen savunmadan bazen de orta alan ve kenarlardan atılacak.

<p>Terim, Onyekuru dışında,<b> Feghouli </b>ve <b>Emre Akbaba </b>gibi kenar oyunculardan da <b>savunma arkasına koşu</b> yapmalarını istedi.</p>
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Terim, Onyekuru dışında, Feghouli ve Emre Akbaba gibi kenar oyunculardan da savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.

<p>Başakşehir’in güçlü fiziğine karşın hızlı oyunda sorunlar yaşadığını tespit eden Terim ve kurmayları,<b> Seri </b>ve <b>Belhanda</b>’dan bu nedenle Onyekuru ve kenardaki oyuncuları besleyecek paslar atmalarını istedi.</p>
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Başakşehir’in güçlü fiziğine karşın hızlı oyunda sorunlar yaşadığını tespit eden Terim ve kurmayları, Seri ve Belhanda’dan bu nedenle Onyekuru ve kenardaki oyuncuları besleyecek paslar atmalarını istedi.

<p>Galatasaray Teknik Direktörü<b> Fatih Terim</b>, savunma konusunda ise pandemi sonrasına iyi başlamayan<b> Saracchi’ye özel uyarılarda bulundu.</b></p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunma konusunda ise pandemi sonrasına iyi başlamayan Saracchi’ye özel uyarılarda bulundu.

<p>Uruguaylı bekin savunma yönünün zayıf olması, buna karşın karşısında <b>Edin Visca</b> gibi ligin en tehlikeli kanat oyuncusunun bulunması <b>teknik kadroyu tedirgin ediyor.</b></p>
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Uruguaylı bekin savunma yönünün zayıf olması, buna karşın karşısında Edin Visca gibi ligin en tehlikeli kanat oyuncusunun bulunması teknik kadroyu tedirgin ediyor.

<p>Bu nedenle Saracchi’ye, bugün defansif olarak işinin diğer maçlara göre daha zor olacağı anlatıldı.</p>
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Bu nedenle Saracchi’ye, bugün defansif olarak işinin diğer maçlara göre daha zor olacağı anlatıldı.

<p>Yine duran toplar konusunda da özel çalışmalar yapıldı. Bu konudaki handikapları değerlendiren Terim ve ekibi, antrenmanlarda duran toplarla ilgili özel çalışmalar gerçekleştirdi.</p>
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Yine duran toplar konusunda da özel çalışmalar yapıldı. Bu konudaki handikapları değerlendiren Terim ve ekibi, antrenmanlarda duran toplarla ilgili özel çalışmalar gerçekleştirdi.

<p><b>Galatasaray muhtemel 11'i</b></p><p>Okan - Linnes - Donk - Lemina - Saracchi - Belhanda - Seri - Ömer - Feghouli - Onyekuru - Emre Akbaba</p>
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Galatasaray muhtemel 11'i

Okan - Linnes - Donk - Lemina - Saracchi - Belhanda - Seri - Ömer - Feghouli - Onyekuru - Emre Akbaba

<p><b>Başakşehir muhtemel 11'i </b></p><p>Mert Günok - Caiçara - Epureanu - Ponck - Clichy - Mahmut - İrfan - Visca - Aleksic - Crivelli - Demba Ba</p>
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Başakşehir muhtemel 11'i

Mert Günok - Caiçara - Epureanu - Ponck - Clichy - Mahmut - İrfan - Visca - Aleksic - Crivelli - Demba Ba

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