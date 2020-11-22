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  • Fatih Terim'in elinde 14 futbolcu kaldı! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Fatih Terim'in elinde 14 futbolcu kaldı! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Fatih Terim'in elinde 14 futbolcu kaldı! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
22 Kasım 2020 Pazar

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Takımdaki eksiklerin fazlalığı nedeni Teknik Direktör Fatih Terim'i altyapıdan destek alacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi oldukça sıkıntılı.
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Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi oldukça sıkıntılı.

<p>Sarı-kırmızılılarda Muslera, Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in sakatlığı bulunuyor.</p>
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Sarı-kırmızılılarda Muslera, Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in sakatlığı bulunuyor.

<p>Omar, Babel, Arda, Okan ve Belhanda ise Kovid-19 testleri pozitif çıkması nedeniyle karantinada... </p>
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Omar, Babel, Arda, Okan ve Belhanda ise Kovid-19 testleri pozitif çıkması nedeniyle karantinada... 

<p>Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken tecrübeli hocanın kadro arayışları da sürüyor.</p>
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Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken tecrübeli hocanın kadro arayışları da sürüyor.

<p><b>SORUMLULUK ALMALISIN</b></p><p><br></p><p>Bu kadro içinde son dönemde formsuzlukları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Emre Akbaba ve Diagne kritik rol üstlenecek. </p>
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SORUMLULUK ALMALISIN


Bu kadro içinde son dönemde formsuzlukları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Emre Akbaba ve Diagne kritik rol üstlenecek. 

<p>Buna karşılık Terim'in iki oyuncusuna güveni tam...</p>
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Buna karşılık Terim'in iki oyuncusuna güveni tam...

<p>Diagne ve Emre Akbaba ile bire bir görüşmeler yapan Terim, Kayserispor maçının oldukça zor geçeceğini belirterek,<b> 'Sıra size geldi ve forma fırsatını iyi kullanın'</b> dedi. </p>
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Diagne ve Emre Akbaba ile bire bir görüşmeler yapan Terim, Kayserispor maçının oldukça zor geçeceğini belirterek, 'Sıra size geldi ve forma fırsatını iyi kullanın' dedi. 

<p>Terim, orta sahada düşündüğü Akbaba'dan kilidi açmasını istedi. Paslarına ve hızına ihtiyacı olduğunu anlattı. </p>
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Terim, orta sahada düşündüğü Akbaba'dan kilidi açmasını istedi. Paslarına ve hızına ihtiyacı olduğunu anlattı. 

<p>Diagne'den de saha içinde daha fazla sorumluluk almasını istedi.</p>
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Diagne'den de saha içinde daha fazla sorumluluk almasını istedi.

<p><b>ALTYAPIDAN DESTEK ALACAK</b></p><p><br></p><p>Kayserispor maçı öncesinde Fatih Terim'in kullanabileceği 14 oyuncu bulunuyor. </p>
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ALTYAPIDAN DESTEK ALACAK


Kayserispor maçı öncesinde Fatih Terim'in kullanabileceği 14 oyuncu bulunuyor. 

<p>21 kişilik maç kadrosunu tamamlamak için takımı genç oyuncularla takviye edecek.</p>
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21 kişilik maç kadrosunu tamamlamak için takımı genç oyuncularla takviye edecek.

<p>Emin, Ali Yavuz, Kerem ve Sekidika maç kadrosunda yer alacak. </p>
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Emin, Ali Yavuz, Kerem ve Sekidika maç kadrosunda yer alacak. 

<p>Tecrübeli teknik adamın U19'dan genç kaleci Emircan, forvet Erencan ile stoper Işık Kaan'ı maç kadrosuna alması bekleniyor</p>
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Tecrübeli teknik adamın U19'dan genç kaleci Emircan, forvet Erencan ile stoper Işık Kaan'ı maç kadrosuna alması bekleniyor

<p>Elinde 14 oyuncusu bulunan Terim'in Kayseri maçına şu 11'le çıkması bekleniyor...</p>
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Elinde 14 oyuncusu bulunan Terim'in Kayseri maçına şu 11'le çıkması bekleniyor...

<p>Fatih Öztürk</p>
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Fatih Öztürk

<p>Martin Linnes</p>
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Martin Linnes

<p>Ryan Donk</p>
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Ryan Donk

<p>Marcao</p>
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Marcao

<p>Marcelo Saracchi</p>
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Marcelo Saracchi

<p>Taylan Antalyalı</p>
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Taylan Antalyalı

<p>Ömer Bayram</p>
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Ömer Bayram

<p>Emre Akbaba </p>
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Emre Akbaba 

<p>Sofiane Feghouli</p>
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Sofiane Feghouli

Emre Kılınç 
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Emre Kılınç 

<p>Mbaye Diagne</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Mbaye Diagne


Fotomaç

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