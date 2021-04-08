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'Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35?' diyen Say, 'Kaç yıllık çile bu, siz söyleyin. Bu durum ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik. Ne bu? Ve bu çile siye seyredilsin ki' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.