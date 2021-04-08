Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatya'ya konuk oldu. Emre Belözoğlu ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi kullandı. Fenerbahçe'de Pelkas, bu sezon sakat ya da cezalı olmadığı haftalarda 2. kez yedek kulübesinde yer aldı.
17. dakikada Valencia, kazanılan serbest vuruşta yerden ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı 56 golün 23'ü duran toplardan geldi.
Bu golle Valencia gol sayısını 7 yaptı ve Fenerbahçe'nin en golcü ismi 8 gollü Thiam'a yetişti
21. dakikada Adem Büyük penaltı bekledi. Halis Özkahya, devam kararı verdi. Tepkisine devam eden Adem Büyük'ü yanına çağıran Özkahya uyarıda bulundu.
28. dakikada Szalai'ın uzun pas denemesi hatalı oldu. Dönen topta Malatyaspor, Fofana ile net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Pozisyonun ardından Caner, Szalai'a kızdı.
Fenerbahçe, kullandığı kornerin dönüşünde gol yedi. 35. dakikada Fofana'nın asistinde Mustafa Eskihellaç topu ağlara gönderdi.
Malatyaspor'da golün asistini yapan Fofana, topla birlikte kendi yarı sahasından uzun bir deparla topu Fenerbahçe kalesine kadar getirdi ve golde büyük rol oynadı.
Opta'ya göre Malatyasporlu Fofana, Süper Lig'de Haziran 2020'deki Fenerbahçe maçından bu yana ilk asistini yine sarı-lacivertli ekibe karşı yaptı.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü sanatçı Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.
Bu sezon sarı-lacivertli takımın puan kaybettiği maçlardan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Say, Malatya maçı sonrası da takımı inançsızlık ve yeteneksizlikle suçladı.
'KAÇ YILLIK ÇİLE, SİZ SÖYLEYİN'
'Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35?' diyen Say, 'Kaç yıllık çile bu, siz söyleyin. Bu durum ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik. Ne bu? Ve bu çile siye seyredilsin ki' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
Emre Belözoğlu'nun takımın başında ilk kez sahaya çıktığı Yukatel Denizlispor maçının ardından da mutlu olmadığını belirten Say, 'Kritik bir 3 puan. Takım hala hevesli ve iyi oynamıyor, o ayrı konu' şeklinde konuşmuştu.
İşte o paylaşım: