Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya takımını Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba 11'i ile çıkardı
Marcao, 3 maç sonra forma giydi, Taylan Antalyalı 3. kez 11'de
Falcao tribünde
Trabzonspor'da 3 değişiklik
Saracchi cezalı duruma düştü
Feghouli kırmızı kart gördü!
Maçın 32. dakikasında Galatasaray'da Feghouli kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Da Costa'nın kendisine faul yaparak sarı kart gördüğü pozisyonda yerde düştükten sonra rakibinin göğsüne ayağıyla vuran Feghouli, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
Cezayirli futbolcu karara itiraz etse de Cüneyt Çakır'ın kararı değişmedi.
DİLMEN: PROFESYONELLİĞE AYKIRI
Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili 'Feghouli'nin yaptığı hareket profesyonelliğine yakışmadı. Canı acıdı ama yapmaması lazım'
Rıdvan Dilmen: '11'e 10 da olsa Trabzonspor'un Galatasaray karşısında mutlak 2'yi bulması lazım. 2'yi bulursa fark da olabilir, Galatasaraylı oyuncular çok gerildi'
Galatasaray'ın iyi oynadığı dakikalarda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Feghouli'ye sosyal medyadan tepki yağdı!
İşte Feghouli'ye gelen tepkiler