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'G.SARAY'DA HARİKA SEZONLAR GEÇİRDİK'

En güzel zamanlarım neredeydi, söylemek zor. Juventus'ta hiçbir şey kazanamadık ama hep oynadım. Fiorentina'da da öyle, iyi bir iş çıkardım, Juventus ve Inter gibi takımların dikkatini çekmek şans eseri olmaz. Galatasaray'da harika bir sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık, farkı buydu. İtalya'da bir şeyler kazansam çok farklı olurdu. Türkiye'de aynı sürede, 4 yılda 8 kupa kazandım. Palmeiras'ta da şampiyon oldum ve Libertadores'te yarı finale yükseldik.