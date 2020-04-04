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Felipe Melo: 'VAR olsa Real Madrid'i elemiştik'

Felipe Melo: 'VAR olsa Real Madrid'i elemiştik'
04 Nisan 2020 Cumartesi

Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo iddialı açıklamada bulundu. Melo Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleştikleri maçta, 'VAR uygulaması olsaydı elemiştik' dedi.

<p>Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, açıklamalarda bulundu.</p>
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Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, açıklamalarda bulundu.

<p><strong>'TANRI YARDIMCIMIZ OLSUN'</strong></p><p>Sakalım biraz uzadı, böylece bana sahada daha saygı duyacaklar. Evimde ailemleyim ve 4 çocukla yapacak çok şey var. Brezilya'da da durum farklı dğeil, İtalya'daki kadar acil bir durum yok. Tanrı bizim yardımcımız olsun.</p>
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'TANRI YARDIMCIMIZ OLSUN'

Sakalım biraz uzadı, böylece bana sahada daha saygı duyacaklar. Evimde ailemleyim ve 4 çocukla yapacak çok şey var. Brezilya'da da durum farklı dğeil, İtalya'daki kadar acil bir durum yok. Tanrı bizim yardımcımız olsun.

<p><strong>'BENİM DÜNYAM FUTBOL'</strong></p><p>Gelecekte nerede olacağım bilmiyorum ancak futbol dünyasında kalacağım çünkü benim dünyam bu. Oynadığım gerçeğinin dışında sporu konuşmayı ve izlemeyi de seviyorum. Şu anda maç izleyemediğim için çok üzgünüm.</p>
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'BENİM DÜNYAM FUTBOL'

Gelecekte nerede olacağım bilmiyorum ancak futbol dünyasında kalacağım çünkü benim dünyam bu. Oynadığım gerçeğinin dışında sporu konuşmayı ve izlemeyi de seviyorum. Şu anda maç izleyemediğim için çok üzgünüm.

<p><strong>'VAR OLSA REAL'İ ELERDİK'</strong></p><p>Geçen gün Real Madrid'i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz maçı izledim, harikaydı! Deplasmanda kaybetmiştik ve içeride yeniden kendimize geldik ve ayaklandık! İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik.</p>
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'VAR OLSA REAL'İ ELERDİK'

Geçen gün Real Madrid'i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz maçı izledim, harikaydı! Deplasmanda kaybetmiştik ve içeride yeniden kendimize geldik ve ayaklandık! İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik.

<p><strong>'PRANDELLI'NİN ÖĞRETTİKLERİ'</strong></p><p>Prandelli bana orta sahada oynamanın taktiksel seviyedeki gerekliliklerini öğretti. İspanya'dan İtalya'ya geldiğimde, büyük bir seviye atladım. Kümede kalmaya çalışan bir takımdan, Fiorentina ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gittim. Çok güçlüydük, bu takıma katılmak benim için önemliydi.</p>
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'PRANDELLI'NİN ÖĞRETTİKLERİ'

Prandelli bana orta sahada oynamanın taktiksel seviyedeki gerekliliklerini öğretti. İspanya'dan İtalya'ya geldiğimde, büyük bir seviye atladım. Kümede kalmaya çalışan bir takımdan, Fiorentina ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gittim. Çok güçlüydük, bu takıma katılmak benim için önemliydi.

<p><strong>'G.SARAY'DA HARİKA SEZONLAR GEÇİRDİK'</strong></p><p>En güzel zamanlarım neredeydi, söylemek zor. Juventus'ta hiçbir şey kazanamadık ama hep oynadım. Fiorentina'da da öyle, iyi bir iş çıkardım, Juventus ve Inter gibi takımların dikkatini çekmek şans eseri olmaz. Galatasaray'da harika bir sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık, farkı buydu. İtalya'da bir şeyler kazansam çok farklı olurdu. Türkiye'de aynı sürede, 4 yılda 8 kupa kazandım. Palmeiras'ta da şampiyon oldum ve Libertadores'te yarı finale yükseldik.</p>
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'G.SARAY'DA HARİKA SEZONLAR GEÇİRDİK'

En güzel zamanlarım neredeydi, söylemek zor. Juventus'ta hiçbir şey kazanamadık ama hep oynadım. Fiorentina'da da öyle, iyi bir iş çıkardım, Juventus ve Inter gibi takımların dikkatini çekmek şans eseri olmaz. Galatasaray'da harika bir sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık, farkı buydu. İtalya'da bir şeyler kazansam çok farklı olurdu. Türkiye'de aynı sürede, 4 yılda 8 kupa kazandım. Palmeiras'ta da şampiyon oldum ve Libertadores'te yarı finale yükseldik.

<p><strong>'TEKNİK DİREKTÖR OLABİLİRİM'</strong></p><p>Teknik dirketör olur muyum, şu anda konuşmak zor. Bir teknik direktör sadece oyunu bilmemeli, oyuncuların karanterlerini nasıl yönlendireceğini de bilmeli, bu farklı. Asla, asla deme. Futbolu seviyorum, yapabilirim.</p>
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'TEKNİK DİREKTÖR OLABİLİRİM'

Teknik dirketör olur muyum, şu anda konuşmak zor. Bir teknik direktör sadece oyunu bilmemeli, oyuncuların karanterlerini nasıl yönlendireceğini de bilmeli, bu farklı. Asla, asla deme. Futbolu seviyorum, yapabilirim.

<p><strong>'MOURINHO'YA HAYRANIM'</strong></p><p>Mourinho çoğu kez benim dünyanın en iyilerinden biri olduğumu söyledi. Onun hayranıyım, onunla çalışamadığım için üzgünüm.</p>
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'MOURINHO'YA HAYRANIM'

Mourinho çoğu kez benim dünyanın en iyilerinden biri olduğumu söyledi. Onun hayranıyım, onunla çalışamadığım için üzgünüm.

<p><strong>'MANCINI BENİ HAYALİME GÖTÜRDÜ'</strong></p><p>Mancini benim arkadaşım, çalıştığım en tecrübeli hocalardan. Galatasaray'da onunla kupa kazandım, beni çocukluğumun hayal kulübü Inter'e götürdü. Şu anda da İtalya Milli Takımı'nda çok iyi iş çıkarıyor.</p>
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'MANCINI BENİ HAYALİME GÖTÜRDÜ'

Mancini benim arkadaşım, çalıştığım en tecrübeli hocalardan. Galatasaray'da onunla kupa kazandım, beni çocukluğumun hayal kulübü Inter'e götürdü. Şu anda da İtalya Milli Takımı'nda çok iyi iş çıkarıyor.

<p><strong>'HAKEMLER BENDEN ETKİLENİYOR'</strong></p><p>Hakemler yüzde 100 benimle ilgili yazılanlardan etkileniyor. Bazen bana sarı ya da kırmızı kart verdikten sonra, 'bir daha yapma diye bu kartı veriyoruz' diyorlar. Ama gelecekte değiliz, şu anda gerekirse kart vermeleri lazım!</p>
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'HAKEMLER BENDEN ETKİLENİYOR'

Hakemler yüzde 100 benimle ilgili yazılanlardan etkileniyor. Bazen bana sarı ya da kırmızı kart verdikten sonra, 'bir daha yapma diye bu kartı veriyoruz' diyorlar. Ama gelecekte değiliz, şu anda gerekirse kart vermeleri lazım!

<p><strong>'BROZOVIC ÇILGIN AMA GÜÇLÜ'</strong></p><p>Sergio Busquets ve Pjanic'i beğeniyorum orta sahada. Brozovic de çok güçlü, biraz çılgın ama güçlü. Onunla konuşuyorum, bir çılgın, başka hastayla sürekli konuşur.</p>
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'BROZOVIC ÇILGIN AMA GÜÇLÜ'

Sergio Busquets ve Pjanic'i beğeniyorum orta sahada. Brozovic de çok güçlü, biraz çılgın ama güçlü. Onunla konuşuyorum, bir çılgın, başka hastayla sürekli konuşur.

<p><strong>'DİKKAT EDİYORUM'</strong></p><p>Şu anda iyiyim, her geçen gün daha iyi oluyorum. Fiziksel olarak gelişiyorum. Vücuduma, yediklerime ve idmana dikkat ediyorum. Futbolu bıraksam bile sporu ve iyi beslenmeyi bırakmam çünkü doğrusu bu.</p>
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'DİKKAT EDİYORUM'

Şu anda iyiyim, her geçen gün daha iyi oluyorum. Fiziksel olarak gelişiyorum. Vücuduma, yediklerime ve idmana dikkat ediyorum. Futbolu bıraksam bile sporu ve iyi beslenmeyi bırakmam çünkü doğrusu bu.

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