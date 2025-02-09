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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Süper Lig'de bu sezon en fazla organize hücum gerçekleştiren takım olan Fenerbahçe (43), bu ataklar sonucunda iki gol atabildi. Alanyaspor ise geride kalan bölümde kalesinde bu şekilde gol görmeyen beş ekipten biri konumunda (Gaziantep FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir & Kasımpaşa).