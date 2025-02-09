Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi dikkat çeken 10 istatistik burada...
EVİNDE SON 3 MAÇI KAYBETTİ
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor'un, lig tarihinde üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldığı bir rakibi bulunmuyor.
SON 6 MAÇIN 5'İNİ 17 GOLLE KAZANDI
Alanyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının beşini toplam 17 gol atarak kazanan Fenerbahçe (ortalama 3.4 gol), diğer karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı (Şubat 2024).
ALANYASPOR TARİHİNDE YAŞANMADI
Sami Uğurlu yönetiminde Süper Lig'de oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Alanyaspor, kulüp tarihinde aynı teknik direktörle beş karşılaşmalık bir seri yaşamadı. Bir takımın başında ilk beş iç saha karşılaşmasında puan kaybetmeyen son Türk teknik direktör ise İsmail Kartal (Fenerbahçe; Ağustos-Kasım 2014).
FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR İLE ZİRVEDE
Süper Lig deplasmanlarındaki son maçında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Eylül 2024'ten (2-0 vs Antalyaspor) bu yana ilk kez bir dış saha karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon Samsunspor ile birlikte kalesini gole kapatarak en fazla dış saha galibiyeti alan ekip konumunda (4).
SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'E KARŞI
İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den (5-4) alan Alanyaspor (3B 5M), üst üste iki mücadeleyi kayıpsız geçtiği son dönemi Aralık 2023'te yaşadı.
SADECE CITY'DEN AZ GOL ATTI
2025 yılında Süper Lig'de oynadığı beş maçı da kazanan Fenerbahçe, bu dönemde Avrupa'nın 10 büyük liginde sadece Manchester City'den (16) daha az gol attı (15). Sarı-lacivertliler, yabancı bir teknik direktör yönetiminde üst üste 6+ galibiyet aldığı son dönemi Mart-Mayıs 2010 arasında Christoph Daum ile yaşadı (8G).
DİKKAT ÇEKEN RAKAM
Süper Lig'de bu sezon en fazla organize hücum gerçekleştiren takım olan Fenerbahçe (43), bu ataklar sonucunda iki gol atabildi. Alanyaspor ise geride kalan bölümde kalesinde bu şekilde gol görmeyen beş ekipten biri konumunda (Gaziantep FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir & Kasımpaşa).
ALANYASPOR'A 2 GOL 1 ASİST
Ligde forma giydiği son üç maçta üç gol atan Fenerbahçe santrforu Edin Dzeko'nun, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'dan (2 gol & 1 asist) daha fazla gole katkıda bulunduğu tek rakibi Çaykur Rizespor (5 gol).
FENERBAHÇE'YE ŞANSI TUTMUYOR
Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun Süper Lig kariyerinde puan alamadan en fazla karşılaştığı takım Fenerbahçe (4M).