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  • Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında! İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında! İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında! İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler
9 Şubat 2025 Pazar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Maç öncesi iki takımın öne çıkan istatistiklerini derledik. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi dikkat çeken 10 istatistik burada...</p>
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi dikkat çeken 10 istatistik burada...

<p><b>EVİNDE SON 3 MAÇI KAYBETTİ</b></p><p>Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor'un, lig tarihinde üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldığı bir rakibi bulunmuyor.</p>
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EVİNDE SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor'un, lig tarihinde üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldığı bir rakibi bulunmuyor.

<p><b>SON 6 MAÇIN 5'İNİ 17 GOLLE KAZANDI</b></p><p>Alanyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının beşini toplam 17 gol atarak kazanan Fenerbahçe (ortalama 3.4 gol), diğer karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı (Şubat 2024).</p>
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SON 6 MAÇIN 5'İNİ 17 GOLLE KAZANDI

Alanyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının beşini toplam 17 gol atarak kazanan Fenerbahçe (ortalama 3.4 gol), diğer karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı (Şubat 2024).

<p><b>ALANYASPOR TARİHİNDE YAŞANMADI</b></p><p>Sami Uğurlu yönetiminde Süper Lig'de oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Alanyaspor, kulüp tarihinde aynı teknik direktörle beş karşılaşmalık bir seri yaşamadı. Bir takımın başında ilk beş iç saha karşılaşmasında puan kaybetmeyen son Türk teknik direktör ise İsmail Kartal (Fenerbahçe; Ağustos-Kasım 2014).</p>
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ALANYASPOR TARİHİNDE YAŞANMADI

Sami Uğurlu yönetiminde Süper Lig'de oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Alanyaspor, kulüp tarihinde aynı teknik direktörle beş karşılaşmalık bir seri yaşamadı. Bir takımın başında ilk beş iç saha karşılaşmasında puan kaybetmeyen son Türk teknik direktör ise İsmail Kartal (Fenerbahçe; Ağustos-Kasım 2014).

<p><b>FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR İLE ZİRVEDE</b></p><p>Süper Lig deplasmanlarındaki son maçında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Eylül 2024'ten (2-0 vs Antalyaspor) bu yana ilk kez bir dış saha karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon Samsunspor ile birlikte kalesini gole kapatarak en fazla dış saha galibiyeti alan ekip konumunda (4).</p>
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FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR İLE ZİRVEDE

Süper Lig deplasmanlarındaki son maçında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Eylül 2024'ten (2-0 vs Antalyaspor) bu yana ilk kez bir dış saha karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon Samsunspor ile birlikte kalesini gole kapatarak en fazla dış saha galibiyeti alan ekip konumunda (4).

<p><b>SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'E KARŞI</b></p><p>İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den (5-4) alan Alanyaspor (3B 5M), üst üste iki mücadeleyi kayıpsız geçtiği son dönemi Aralık 2023'te yaşadı.</p>
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SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den (5-4) alan Alanyaspor (3B 5M), üst üste iki mücadeleyi kayıpsız geçtiği son dönemi Aralık 2023'te yaşadı.

<p><b>SADECE CITY'DEN AZ GOL ATTI</b></p><p>2025 yılında Süper Lig'de oynadığı beş maçı da kazanan Fenerbahçe, bu dönemde Avrupa'nın 10 büyük liginde sadece Manchester City'den (16) daha az gol attı (15). Sarı-lacivertliler, yabancı bir teknik direktör yönetiminde üst üste 6+ galibiyet aldığı son dönemi Mart-Mayıs 2010 arasında Christoph Daum ile yaşadı (8G).</p>
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SADECE CITY'DEN AZ GOL ATTI

2025 yılında Süper Lig'de oynadığı beş maçı da kazanan Fenerbahçe, bu dönemde Avrupa'nın 10 büyük liginde sadece Manchester City'den (16) daha az gol attı (15). Sarı-lacivertliler, yabancı bir teknik direktör yönetiminde üst üste 6+ galibiyet aldığı son dönemi Mart-Mayıs 2010 arasında Christoph Daum ile yaşadı (8G).

<p><b>DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Süper Lig'de bu sezon en fazla organize hücum gerçekleştiren takım olan Fenerbahçe (43), bu ataklar sonucunda iki gol atabildi. Alanyaspor ise geride kalan bölümde kalesinde bu şekilde gol görmeyen beş ekipten biri konumunda (Gaziantep FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir & Kasımpaşa).</p>
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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Süper Lig'de bu sezon en fazla organize hücum gerçekleştiren takım olan Fenerbahçe (43), bu ataklar sonucunda iki gol atabildi. Alanyaspor ise geride kalan bölümde kalesinde bu şekilde gol görmeyen beş ekipten biri konumunda (Gaziantep FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir & Kasımpaşa).

<p><b>ALANYASPOR'A 2 GOL 1 ASİST</b></p><p>Ligde forma giydiği son üç maçta üç gol atan Fenerbahçe santrforu Edin Dzeko'nun, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'dan (2 gol & 1 asist) daha fazla gole katkıda bulunduğu tek rakibi Çaykur Rizespor (5 gol).</p>
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ALANYASPOR'A 2 GOL 1 ASİST

Ligde forma giydiği son üç maçta üç gol atan Fenerbahçe santrforu Edin Dzeko'nun, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'dan (2 gol & 1 asist) daha fazla gole katkıda bulunduğu tek rakibi Çaykur Rizespor (5 gol).

<p><b>FENERBAHÇE'YE ŞANSI TUTMUYOR</b></p><p>Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun Süper Lig kariyerinde puan alamadan en fazla karşılaştığı takım Fenerbahçe (4M).</p>
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FENERBAHÇE'YE ŞANSI TUTMUYOR

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun Süper Lig kariyerinde puan alamadan en fazla karşılaştığı takım Fenerbahçe (4M).
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