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TEK PUAN KASIMPAŞA'DAN

İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kaybeden ve bu mağlubiyetlerin tamamında en az ikişer gol yiyen Antalyaspor (toplam 18), kalesini sadece son karşılaşmada gole kapatabildi ve bu süreçteki tek puanını kazandı (0-0 vs Kasımpaşa).