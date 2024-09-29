Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak. İşte maç öncesi öne çıkan 10 istatistik...
ANTALYA'NIN SON GALİBİYETİ 2016'DA
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (3B 4M), son galibiyetini Aralık 2016'daki karşılaşmada aldı (1-0).
SON 4 MAÇ FENERBAHÇE'NİN
Antalyaspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette üst üste 5+ galibiyet aldığı son seriyi Nisan 1999-Eylül 2006 arasında yakaladı (8G).
EVİNDE SON İKİ MAÇTA GALİP
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, üst üste 3+ iç saha galibiyeti aldığı son seriyi Ocak-Nisan 2023 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı.
2022'DEN BERİ ÜST ÜSTE İKİ YENİLGİ YOK
Kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisi Galatasaray'a 3-1 kaybettiği karşılaşmada son bulan Fenerbahçe (25G 7B), Aralık 2022'den bu yana üst üste iki mağlubiyet almıyor (Jorge Jesus).
TEK PUAN KASIMPAŞA'DAN
İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kaybeden ve bu mağlubiyetlerin tamamında en az ikişer gol yiyen Antalyaspor (toplam 18), kalesini sadece son karşılaşmada gole kapatabildi ve bu süreçteki tek puanını kazandı (0-0 vs Kasımpaşa).
KULÜP TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ
Geçen sezondan bu yana deplasmanda oynadığı 22 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (18G 4B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Bu süreçte 14 gole kapama yapan sarı-lacivertliler, dış sahada en yüksek sayıya ulaşan takım konumunda.
SAM LARSSON'UN HEDEFİ
Görev yaptığı son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Sam Larsson (3 gol & 1 asist), Antalyaspor formasıyla daha önce çıktığı 33 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakalamak istiyor (4 gol & 1 asist).
EDIN DZEKO'DAN REKOR
İlk 11 çıktığı son altı lig maçında birer gol atan Edin Dzeko, kariyerinin en uzun serisini tekrarladı (Şubat-Mart 2009 arasında Wolfsburg formasıyla).
SZYMANSKI'DEN DİKKAT ÇEKEN RAKAM
Süper Lig kariyerindeki ilk 19 maçta 42 şut çekip dokuz gol atan Sebastian Szymanski (yüzde 21), daha sonraki 24 karşılaşmada çektiği 53 şutun sadece birini gole çevirebildi (yüzde 2).
ALEX DE SOUZA'NIN HEDEFİ
Alex de Souza (2G 1B), Antalyaspor tarihinde Jose Morais'in ardından iç sahada görev yaptığı ilk dört Süper Lig maçının üçünü kazanan ikinci yabancı teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.