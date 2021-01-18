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Mesut'un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bize katkı sağlamasını bekliyoruz. Kariyerli isimler Türkiye'ye geldi ama beklenenler gerçekleşmedi. Böyle bir endişemiz yok. Bildiğimiz Mesut'un küçüklüğünden beri aşık olduğu takımında ve ülkesinde oynayacak. Mesut'un diğer yabancılardan farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Burada büyük bir fark var. Çok şükür hiçbir sakatlığı yok. Mesut Özil için uçağı takip etmek amacıyla 1 milyon kişi aynı ddan 315 bin kişi uygulamaya bakmış. Bu bir rekor. 595 bin tweet.