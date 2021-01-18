Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mutluyuz, 5'te 5 yaptık. Perşembe zor maçımız var. Devre arasına 2 maç kaldı ve 2 maçı da kazanırsak önemli bir adım olur. Sivas zor deplasman, tek tek bakıyoruz. İyi oynamadan da kazandığımız maçlar var. 5 maçta 15 atıp, 3 gol yedik. En iyisi takımda bir hava ve inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum.
Yol çok uzun, inişler ve çıkışlar olacak. İniş olacaktır ama inşallah kısa süreli olur. Oyuncularımızı ve takımı kutluyorum. Maçları erken koparırsak genç arkladaşlara da süre veririz. Hedef odaklanmış şekilde devam ederiz.
Mesut Özil rüyası daha gerçekleşmedi. Mesut'a ve ailesine hoş geldin diyorum. Hem kulübe hem de ülkesine hoş geldi. Büyük bir marka transferi. Cumartesi akşamından itibaren dünya çapında bu transferin ne kadsar konuşulduğunu göreceksiniz. Bizim için önemli olan Mesut'un parçası olması. Bu takımın her bir parçası önemlidir. Bu takıma liderlik yapmasını istiyoruz.
Mesut'un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bize katkı sağlamasını bekliyoruz. Kariyerli isimler Türkiye'ye geldi ama beklenenler gerçekleşmedi. Böyle bir endişemiz yok. Bildiğimiz Mesut'un küçüklüğünden beri aşık olduğu takımında ve ülkesinde oynayacak. Mesut'un diğer yabancılardan farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Burada büyük bir fark var. Çok şükür hiçbir sakatlığı yok. Mesut Özil için uçağı takip etmek amacıyla 1 milyon kişi aynı ddan 315 bin kişi uygulamaya bakmış. Bu bir rekor. 595 bin tweet.
'İMZA GÜNÜNDE REKOR İSTİYORUM'
Fenerbahçe taraftarı inandı, inşallah Mesut da karşılığını verir. Yakın zamanda imza töreni olacak. İşin resmiyete dökülmesi lazım. Transferin detaylarını da transfere katkı sağlayanların da kimler olduğunu, nasıl olduğunu anlatacağız. Taraftarımız desteğe devam etsin. Maddi desteğe de ihtiyaç var. Formalara ilgi olacağını biliyorum. İmza gününde Fener Ol ile bir rekor istiyorum.
'PEROTTI İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM'
Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Diego Perotti bir riskti. Burada 4 maç oynadı, 3 maçta 3 puan alamızda büyük katkısı oldu. Ancak ne yazık ki talihsiz şekilde sakatlığı tekrarladı. Bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Çok üzülüyorum, çok karakterli biri ama istediğimiz gibi olmadı.
Vedat Muriqi ile ilgili hocamızdan ve Emre Belözoğlu'ndan gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok. Vedat'ı seven bir ağabeyi olarak muhaffak olmasını istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde başarı gösterir. Sabırlı olması lazım, morali bozuk olabilir. Vedat buranın çocuğu, dönmesi gibi bir durum olursa konuşuruz.
Eden Hazard mı? Size de şaşırıyorum. Böyle bir şey yok.
Kulüpler Birliği Başkanı olmam gibi bir durum konuşulmadı. Dört büyük kulüpten birinin başkanı, Kulüpler Birliği'ne başkan olmalı. Geçen bir arkadaşımız bu fikri söyledi, adını vermeyeyim. Bir önceki sezonun başkanı, yeni senede Kulüpler Birliği başkanı olmalı. Olaya ilkesel yaklaşmalıyız.
Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntımız devam ediyor. Taraftarlarımız lütfen hazır olsunlar, bu konuyu boşlamasınlar. Bazı şeyleri çekinmeden yapmaları bardağı taşırmıştı. Biz de adım adım tepkimizi koymaya devam ediyoruz. Röportajlarda ne oldu bilmiyorum ama sanırım giyilen tişörtü beğenmedikleri için röportajlar yayınlanmadı. Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz.
Bright Osayi-Samuel önemli bir oyuncu, erken gelmesini istiyorduk ama bize sunulan şartları kabul edemeyiz. O tarz bir kanada ihtiyacımız var. Ofansif orta saha, stoper ve Samuel'in yerine birine bakmamız gerekiyor. Onunda dışındaki nasıl bir hamle yapacağımıza hocamızdan gelen istek doğrultusunda bakarız. Sakatlık olursa duruma bakarız, inşallah olmaz. Yazın yoğun bir transfer dönemi geçirmek istemiyoruz. Bir, iki dokunuşla devam etmek istiyoruz.
Mustafa Cengiz ile yan yana oturuyoruz, medeni insanlarız. Kendi camialarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendisine sevgi ve saygım vardır.