Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Ali Koç, 'Bizim açımızdan her anlamda zor bir haftaydı. Şubat ayı iki senedir bize hiç hayırlı gelmiyor.
Bu sene de gereksiz puanlar verdik. Hakem hataları da oldu. Fenerbahçe'de başkan, hoca, futbolcu olmak çok zor. İki günde her şey değişebiliyor'
'NASIL SAVAŞILACAĞINI BUGÜN GÖSTERDİLER'
'Bugün oynanan futbolla Trabzonspor'a puan kaybetsek bile ben buradan memnun ayrılırdım. Futbolcularımız Fenerbahçe arması için nasıl savaşılacağını bugün gösterdi'
'Sosyal medyaya göre hareket etmiş olsaydık çok değişiklik yapmamız gerekirdi. Erol Hoca ile ekibini başta Sportif Direktörümüz olmak üzere desteklemeli ve başarı ortamını sağlamalıyız.
Hocamız her zaman elinden geleni yapıyor. İnşallah bu maç dönüm noktası olur' şeklinde konuştu.
Koç, 'Hem hocamız hem yönetimimiz hem de sportif direktörümüz elinden geleni yapıyor.' dedi.
Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin'le ilgili gelen soruya yanıt veren Koç, 'Spesifik oyuncular üzerine yorum yapmak istemiyorum.
Bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne de sportif direktör. Oturulur konuşulur, ortak karar alınır.
Bugün kadroda olmaz, yarın olur.' diye konuştu.
Bir muhabirden gelen 'Bugün Fenerbahçeli futbolcuları yolladınız, arkalarından el salladınız?' şeklindeki soruya esprili bir yanıt veren Koç, 'Arkalarından el salladık diyorsun, ne sallasaydık?' şeklinde cevap verdi.
Disiplinsizlik gerekçesiyle Trabzonspor maçı kafilesine dahil edilmeyen Caner Erkin, mücadelenin hemen sonrasında sosyal medya hesabından galibiyet alan takım arkadaşlarını tebrik etti. Gol sevincinden bir fotoğraf paylaşan Caner, 'Bravo takım' notunu düştü.
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'nın, eşit teklifler olması durumunda Boupendza'nın seçiminin Fenerbahçe olacağını açıklamasıyla ilgili de konuşan Ali Koç, 'Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne güzel. Teşekkür ederiz Hatayspor'a.' dedi.