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Fenerbahçe başkanını seçiyor! İşte Kadıköy'den seçim görüntüleri

Fenerbahçe başkanını seçiyor! İşte Kadıköy'den seçim görüntüleri
9 Haziran 2024 Pazar

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Sarı lacivertliler bugün saat 10.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. İşte Kadıköy'den seçim görüntüleri...

<p>Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda kongre üyeleri sabahın ilk saatlerinden itibaren oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.</p>
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Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda kongre üyeleri sabahın ilk saatlerinden itibaren oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

<p>Kapılar açıldıktan sonra kongre üyelerinin bir kısmı koşarak sandıklarına gitti. </p>
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Kapılar açıldıktan sonra kongre üyelerinin bir kısmı koşarak sandıklarına gitti.

<p>Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.</p>
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Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.

<p>Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.</p>
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Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.

<p>Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.</p>
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Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

<p>Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.</p>
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Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.

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