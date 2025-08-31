Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Maç öncesi öne çıkan 10 istatistik burada...
F.BAHÇE SON MAÇI KAYBETTİ
Gençlerbirliği ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe (Mart 2021), bu rekabette üst üste iki mağlubiyet aldığı son süreci Mayıs-Ağustos 2000 arasında yaşadı.
G.BİRLİĞİ LİGE KÖTÜ BAŞLADI
Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçından da mağlup ayrılan Gençlerbirliği'nin, lig tarihinde üst üste dört mağlubiyetle başladığı tek sezon 1992/93.
F.BAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ
Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 1M), üst üste 3+ dış saha karşılaşmasında galibiyet alamadığı son süreci Kasım 2021-Ocak 2022 arasında yaşadı (5 maç).
G.BİRLİĞİ SON 11 MAÇIN 1'İNİ KAZANDI!
İstanbul takımlarını konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 8M), tek galibiyetini 2+ gol atabildiği tek karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek aldı (Mart 2021).
ANKARA TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜK
Ankara takımlarına rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (7G 1B), tek yenilgisini Mart 2021'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak aldı.
G.BİRLİĞİ EN AZ ŞUT ÇEKEN TAKIM
Bu sezon Süper Lig'in ilk üç haftasında da maça çıkan takımlar arasında en az isabetli (6) ve toplam şut (29) çeken ekip Gençlerbirliği oldu. Fenerbahçe ise geçen sezondan bu yana ligde boy gösteren takımlar arasında kalesine en az isabetli (117) ve toplam şut (360) gelen ekip konumunda.
METEHAN EN FAZLA ŞUT ÇEKENLERDEN
Süper Lig'in ilk üç haftasında en fazla şut çeken iki oyuncudan biri olan Metehan Mimaroğlu (11; Deian Sorescu ile eşit), bu süreçteki 11 şutunun sadece ikisinde isabet bulabildi (1 gol).
TALISCA G.BİRLİĞİ'Nİ SEVİYOR!
Gençlerbirliği'ne rakip olduğu dört Süper Lig maçında üç gol atan Talisca'nın, bu ligdeki kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı üç takım var: Trabzonspor (5), Antalyaspor (4) & Kasımpaşa (4).
G.BİRLİĞİ'NİN F.BAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının birini kazanan Gençlerbirliği (1B 5M), Mart 2015'ten bu yana rakibini iç sahada mağlup edemiyor.
2025'TE EN ÇOK GOL ATAN STOPER SKRINIAR
2025 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan stoper, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar (4).