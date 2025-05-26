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HATAY DEPLASMANINDA YÜZÜ GÜLÜYOR

Hatayspor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerin tamamında ikişer gol attı. Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en az dört kez konuk olup puan kaybetmediği sadece iki deplasman bulunuyor: Feriköy (8/8) ve Zeytinburnuspor (5/5).