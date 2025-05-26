Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. İşte maç öncesi öne çıkan 10 istatistik...
HATAY'IN GALİBİYETİ YOK
Hatayspor'un Süper Lig'de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (1B 7M; hükmen sonuçlar hariç).
HATAY DEPLASMANINDA YÜZÜ GÜLÜYOR
Hatayspor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerin tamamında ikişer gol attı. Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en az dört kez konuk olup puan kaybetmediği sadece iki deplasman bulunuyor: Feriköy (8/8) ve Zeytinburnuspor (5/5).
EVİNDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst lig tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek istiyor (hükmen sonuçlar hariç).
EN SON 2015'DE BAŞARDI
Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezonki en uzun serisini yakaladı. Jose Mourinho'nun üst üste beş dış saha galibiyeti aldığı son seri Ocak-Nisan 2015 arasında Chelsea'nin başında olduğu dönemde geldi.
16 MAÇTIR İSTANBUL TAKIMI YENEMİYOR
İstanbul takımlarıyla oynadığı son 24 Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan Hatayspor (2G 5B 17), Şubat 2024'teki Fatih Karagümrük galibiyetinden bu yana çıktığı 16 karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (4B 12M).
LİG TARİHİNDE İLK KEZ
Bu sezon çıktığı 34 Süper Lig maçının 25'ini kazanan Fenerbahçe (6B 3M), lig tarihinde ilk kez üst üste üç sezonda 25 galibiyete ulaştı (20223/24'te 31 & 2022/23'te 25).
SON MAÇ 3 GOLE KATKI VERDİ
Hatayspor forması giydiği ilk 12 Süper Lig maçının tamamında oyuna sonradan giren ve gol katkısı sağlayamayan Jonathan Okoronkwo, son hafta Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11 çıktı ve üç golde pay sahibi oldu (2 gol & 1 asist).
EN BÜYÜK FARK BOUTOBBA'DA
Bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısı (10) ile yakaladığı beklenen gol değeri (4.23 xG) arasında pozitif anlamda en büyük fark olan oyuncu, Hatayspor forması giyen Bilal Boutobba (+5.77).
EN NESYRI AVRUPA'DA ZİRVEDE
Süper Lig'de attığı son dokuz golün beşini kafayla kaydeden Fenerbahçe santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda (10).
DUSAN TADIC TARİHE GEÇTİ
Dusan Tadic, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana üst üste iki Süper Lig sezonunda 13 asiste ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu (2024/25'te 13 & 2023/24'te 14).