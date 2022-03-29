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Fenerbahçe idmanında sürpriz isim! 18'lik yetenek...

Fenerbahçe idmanında sürpriz isim! 18'lik yetenek...
29 Mart 2022 Salı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertli takımında idmanında sürpriz bir futbolcu da yer aldı.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.</p>
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

<p>Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.</p>
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

<p>Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.</p>
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Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

<p>Ferdi Kadıoğlu idmanın tamamında takımla çalıştı. </p>
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Ferdi Kadıoğlu idmanın tamamında takımla çalıştı.

<p>Attila Szalai ile Dimitris Pelkas ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.</p>
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Attila Szalai ile Dimitris Pelkas ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

<p>Futbol akademisinin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo da antrenmanda yer aldı.</p>
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Futbol akademisinin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo da antrenmanda yer aldı.

<p>Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde amatör sözleşme imzalanarak Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne katılmıştı.</p>
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Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde amatör sözleşme imzalanarak Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne katılmıştı.

<p>Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyecek.</p>
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyecek.

<p>Jin-ho Jo, geçtiğimiz cumartesi günü U19 Gelişim Ligi'nin 26. haftasında sarı lacivertli takımın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta ilk kez forma giymişti.</p>
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Jin-ho Jo, geçtiğimiz cumartesi günü U19 Gelişim Ligi'nin 26. haftasında sarı lacivertli takımın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta ilk kez forma giymişti.

<p>Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.</p>
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Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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