Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golleri 24. dakikada Cisse, 42. dakikada Serhat Ahmetoğlu ve 45+1. dakikada Kemal Ademi'den geldi.
Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 9. dakikada Sabo, 80. dakikada Alpaslan, 82. dakikada Sboeich kaydetti.
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.
Tekin'in elmacık kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Mücadelenin 63'üncü dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede Harun Tekin yerde kaldı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası sahadan çıkarılan 31 yaşındaki kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığı bildirildi.
Deneyimli kaleci daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' ifadeleri kullanıldı.
Harun Tekin'in sakatlık yaşadığı an...