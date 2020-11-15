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  • Fenerbahçe Karagümrük maçında şok sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Karagümrük maçında şok sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Karagümrük maçında şok sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
15 Kasım 2020 Pazar

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında bir araya geldi. Karşılaşmada sarı lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin ağır bir sakatlık yaşadı.

<p>Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.</p>
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Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

<p>Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.</p>
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Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

<p>Fenerbahçe'nin golleri 24. dakikada Cisse, 42. dakikada Serhat Ahmetoğlu ve 45+1. dakikada Kemal Ademi'den geldi.</p>
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Fenerbahçe'nin golleri 24. dakikada Cisse, 42. dakikada Serhat Ahmetoğlu ve 45+1. dakikada Kemal Ademi'den geldi.

<p>Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 9. dakikada Sabo, 80. dakikada Alpaslan, 82. dakikada Sboeich kaydetti.<br></p>
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Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 9. dakikada Sabo, 80. dakikada Alpaslan, 82. dakikada Sboeich kaydetti.

<p>Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.</p>
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Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.

<p>Tekin'in elmacık kemiğinin kırıldığı açıklandı.</p>
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Tekin'in elmacık kemiğinin kırıldığı açıklandı.

<p>Mücadelenin 63'üncü dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede Harun Tekin yerde kaldı.<br></p>
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Mücadelenin 63'üncü dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede Harun Tekin yerde kaldı.

<p>Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası sahadan çıkarılan 31 yaşındaki kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığı bildirildi.</p>
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Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası sahadan çıkarılan 31 yaşındaki kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığı bildirildi.

<p>Deneyimli kaleci daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. </p>
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Deneyimli kaleci daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

<p>Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' ifadeleri kullanıldı.</p>
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' ifadeleri kullanıldı.

<p>Harun Tekin'in sakatlık yaşadığı an...</p>
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Harun Tekin'in sakatlık yaşadığı an...

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