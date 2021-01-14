Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti ve çeyrek final biletini kaptı.
Karşılaşmanın son dakikalarında Mert Hakan Yandaş, direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Aytaç Kara ile yaşanan gerginlik maça damga vurdu.
İki futbolcu da güçlükle sakinleştirildi.
Durgun geçen maçın son dakikalarında ise tansiyon yükseldi.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı Aytaç Kara ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı.
Aytaç'ın düşerken ayağının Mert Hakan'a temas etmesi sonrası sinirlerine hakim olamayan Mert, rakibine müdahalede bulununca oyun dışında kaldı.
Maçın hakemi Ümit Öztürk, Mert'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Bu pozisyonun ardından maçın bitmesine dakikalar kalan Luiz Gustavo ile Aytaç Kara kafa kafaya geldi.
İkili mücadelenin ardından sinirlenen ve birbirlerine temasta bulunan Aytaç ve Gustavo'yu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.
Maçta Aytaç Kara'nın Mert Hakan Yandaş'ın kafasına ayağıyla vurduğu pozisyon da çok tartışıldı.
Yerde yatan iki oyuncunun gerginlik yaşadığı anda Aytaç Kara'nın tekmesine VAR'ın müdahale etmemesi de çok tartışıldı.
Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Bu görüntü ATV'den alınmıştır.