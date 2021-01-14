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  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında çok konuşulan olay! Mert Hakan ile Aytaç Kara olayında 'VAR' tartışması

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında çok konuşulan olay! Mert Hakan ile Aytaç Kara olayında 'VAR' tartışması

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında çok konuşulan olay! Mert Hakan ile Aytaç Kara olayında 'VAR' tartışması
14 Ocak 2021 Perşembe

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın, Aytaç Kara ile yaşadığı gerginlik maça damga vurdu.

<p>Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti ve çeyrek final biletini kaptı. </p>
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti ve çeyrek final biletini kaptı. 

<p>Karşılaşmanın son dakikalarında Mert Hakan Yandaş, direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Aytaç Kara ile yaşanan gerginlik maça damga vurdu. </p>
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Karşılaşmanın son dakikalarında Mert Hakan Yandaş, direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Aytaç Kara ile yaşanan gerginlik maça damga vurdu. 

<p>İki futbolcu da güçlükle sakinleştirildi.</p>
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İki futbolcu da güçlükle sakinleştirildi.

<p>Durgun geçen maçın son dakikalarında ise tansiyon yükseldi.</p>
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Durgun geçen maçın son dakikalarında ise tansiyon yükseldi.

<p>Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı Aytaç Kara ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. </p>
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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı Aytaç Kara ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. 

<p>Aytaç'ın düşerken ayağının Mert Hakan'a temas etmesi sonrası sinirlerine hakim olamayan Mert, rakibine müdahalede bulununca oyun dışında kaldı.</p>
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Aytaç'ın düşerken ayağının Mert Hakan'a temas etmesi sonrası sinirlerine hakim olamayan Mert, rakibine müdahalede bulununca oyun dışında kaldı.

<p>Maçın hakemi Ümit Öztürk, Mert'e direkt kırmızı kart gösterdi.</p>
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Maçın hakemi Ümit Öztürk, Mert'e direkt kırmızı kart gösterdi.

<p>Bu pozisyonun ardından maçın bitmesine dakikalar kalan Luiz Gustavo ile Aytaç Kara kafa kafaya geldi.</p>
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Bu pozisyonun ardından maçın bitmesine dakikalar kalan Luiz Gustavo ile Aytaç Kara kafa kafaya geldi.

<p>İkili mücadelenin ardından sinirlenen ve birbirlerine temasta bulunan Aytaç ve Gustavo'yu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.</p>
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İkili mücadelenin ardından sinirlenen ve birbirlerine temasta bulunan Aytaç ve Gustavo'yu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

<p>Maçta Aytaç Kara'nın Mert Hakan Yandaş'ın kafasına ayağıyla vurduğu pozisyon da çok tartışıldı. </p>
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Maçta Aytaç Kara'nın Mert Hakan Yandaş'ın kafasına ayağıyla vurduğu pozisyon da çok tartışıldı. 

<p>Yerde yatan iki oyuncunun gerginlik yaşadığı anda Aytaç Kara'nın tekmesine VAR'ın müdahale etmemesi de çok tartışıldı. </p>
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Yerde yatan iki oyuncunun gerginlik yaşadığı anda Aytaç Kara'nın tekmesine VAR'ın müdahale etmemesi de çok tartışıldı. 

<p>Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.</p>
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Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

<p><b><u>Bu görüntü ATV'den alınmıştır.</u></b></p>
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Bu görüntü ATV'den alınmıştır.

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