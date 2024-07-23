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LUGANO, SON 4 MAÇI KAYBETTİ

Avrupa kupalarında oynadığı son dört maçın tamamını kaybeden Lugano, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı. İsviçre ekibi, üst üste dört yenilgi aldığı bu süreçte yediği 12 gole karşılık sadece üç gol atabildi.