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  • Fenerbahçe Lugano deplasmanında! Kritik maç öncesi 5 önemli istatistik

Fenerbahçe Lugano deplasmanında! Kritik maç öncesi 5 önemli istatistik

Fenerbahçe Lugano deplasmanında! Kritik maç öncesi 5 önemli istatistik
23 Temmuz 2024 Salı

Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak. Kritik maç öncesi öne çıkan istatistikleri derledik. İşte o 5 önemli detay...

<p>Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. </p>
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

<p>İşte karşılaşma öncesi öne çıkan 5 istatistik...</p>
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İşte karşılaşma öncesi öne çıkan 5 istatistik...

<p><b>F.BAHÇE 3 MAÇI DA KAYBETMEDİ</b></p><p>İsviçre takımlarına konuk olduğu üç Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (2G 1B), tek beraberliğini 2010/11 Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde konuk olduğu Young Boys'dan aldı (2-2).</p>
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F.BAHÇE 3 MAÇI DA KAYBETMEDİ

İsviçre takımlarına konuk olduğu üç Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (2G 1B), tek beraberliğini 2010/11 Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde konuk olduğu Young Boys'dan aldı (2-2).

<p><b>LUGANO, SON 4 MAÇI KAYBETTİ</b></p><p>Avrupa kupalarında oynadığı son dört maçın tamamını kaybeden Lugano, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı. İsviçre ekibi, üst üste dört yenilgi aldığı bu süreçte yediği 12 gole karşılık sadece üç gol atabildi.</p>
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LUGANO, SON 4 MAÇI KAYBETTİ

Avrupa kupalarında oynadığı son dört maçın tamamını kaybeden Lugano, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı. İsviçre ekibi, üst üste dört yenilgi aldığı bu süreçte yediği 12 gole karşılık sadece üç gol atabildi.

<p><b>SON GALİBİYET 2012, VASLUI</b></p><p>Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe (2B 5M), bu aşamalardaki son galibiyetini Ağustos 2012'de Vaslui'yi 4-1 mağlup ederek aldı.</p>
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SON GALİBİYET 2012, VASLUI

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe (2B 5M), bu aşamalardaki son galibiyetini Ağustos 2012'de Vaslui'yi 4-1 mağlup ederek aldı.

<p><b>F.BAHÇE, EN UZUN SERİYİ YAKALAMAK İSTİYOR</b></p><p>Avrupa kupalarında çıktığı son beş ön eleme turunu da geçmeyi başaran Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.</p>
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F.BAHÇE, EN UZUN SERİYİ YAKALAMAK İSTİYOR

Avrupa kupalarında çıktığı son beş ön eleme turunu da geçmeyi başaran Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.

<p>Sarı-lacivertliler, bu süreçteki beş eşleşmede oynadığı 10 maçın dokuzunu kazandı (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı.</p>
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Sarı-lacivertliler, bu süreçteki beş eşleşmede oynadığı 10 maçın dokuzunu kazandı (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı.

<p><b>EN ÇOK PAYI OLAN SZYMANSKI</b></p><p>Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla en fazla Avrupa kupası golünde payı bulunan isim olan Sebastian Szymanski (3 gol & 7 asist), sarı-lacivertlilerin bu turnuvalardaki son iki golünde asisti yapan isimdi.</p>
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EN ÇOK PAYI OLAN SZYMANSKI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla en fazla Avrupa kupası golünde payı bulunan isim olan Sebastian Szymanski (3 gol & 7 asist), sarı-lacivertlilerin bu turnuvalardaki son iki golünde asisti yapan isimdi.
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