Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İşte karşılaşma öncesi öne çıkan 5 istatistik...
F.BAHÇE 3 MAÇI DA KAYBETMEDİ
İsviçre takımlarına konuk olduğu üç Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (2G 1B), tek beraberliğini 2010/11 Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde konuk olduğu Young Boys'dan aldı (2-2).
LUGANO, SON 4 MAÇI KAYBETTİ
Avrupa kupalarında oynadığı son dört maçın tamamını kaybeden Lugano, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı. İsviçre ekibi, üst üste dört yenilgi aldığı bu süreçte yediği 12 gole karşılık sadece üç gol atabildi.
SON GALİBİYET 2012, VASLUI
Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe (2B 5M), bu aşamalardaki son galibiyetini Ağustos 2012'de Vaslui'yi 4-1 mağlup ederek aldı.
F.BAHÇE, EN UZUN SERİYİ YAKALAMAK İSTİYOR
Avrupa kupalarında çıktığı son beş ön eleme turunu da geçmeyi başaran Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.
Sarı-lacivertliler, bu süreçteki beş eşleşmede oynadığı 10 maçın dokuzunu kazandı (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı.
EN ÇOK PAYI OLAN SZYMANSKI
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla en fazla Avrupa kupası golünde payı bulunan isim olan Sebastian Szymanski (3 gol & 7 asist), sarı-lacivertlilerin bu turnuvalardaki son iki golünde asisti yapan isimdi.