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  • Fenerbahçe maçında dikkat çeken an! Gökhan Gönül'den sürpriz hareket

Fenerbahçe maçında dikkat çeken an! Gökhan Gönül'den sürpriz hareket

Fenerbahçe maçında dikkat çeken an! Gökhan Gönül'den sürpriz hareket
15 Ağustos 2020 Cumartesi

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına İstanbulspor ile düzenlediği hazırlık maçıyla devam etti. Maçta Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'la birlikte kenarda olmaları Fenerbahçe taraftarını sevindirdi. İşte o anlar...

<p>Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki antrenman maçında bugün İstanbulspor’u konuk etti.</p>
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki antrenman maçında bugün İstanbulspor’u konuk etti.

<p>Sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken maç fotoğraflarındaki bir kare ise Fenerbahçeli taraftarların gözünden kaçmadı.</p>
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Sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken maç fotoğraflarındaki bir kare ise Fenerbahçeli taraftarların gözünden kaçmadı.

<p>Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun maçı birlikte takip etmesi taraftarları mutlu etti.</p>
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Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun maçı birlikte takip etmesi taraftarları mutlu etti.

<p>İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, 'Antrenmanlara iyi başladık.</p>
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İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, 'Antrenmanlara iyi başladık.

<p>Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu.</p>
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Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu.

<p>Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. </p>
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Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. 

<p>İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu.</p>
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İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu.

<p>Tabii çok eksiklerimiz var...<br></p>
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Tabii çok eksiklerimiz var...

<p><span >Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim.' dedi.</span><br></p>
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Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim.' dedi.

<p>Gökhan Gönül karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. </p>
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Gökhan Gönül karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. 

<p>İşte Fenrbahçe'nin yeni transferleri ve maçtan kareler...</p>
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İşte Fenrbahçe'nin yeni transferleri ve maçtan kareler...

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