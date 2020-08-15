Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki antrenman maçında bugün İstanbulspor’u konuk etti.
Sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken maç fotoğraflarındaki bir kare ise Fenerbahçeli taraftarların gözünden kaçmadı.
Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun maçı birlikte takip etmesi taraftarları mutlu etti.
İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, 'Antrenmanlara iyi başladık.
Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu.
Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya.
İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu.
Tabii çok eksiklerimiz var...
Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim.' dedi.
Gökhan Gönül karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.
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