Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Erol Bulut'un kararları gündem oldu.
Erol Bulut, Sivas karşısında stoper tandemini Sadık Çiftpınar-Marcel Tisserand oluşturdu. Lemos ve Serdar Aziz'i ise yedek kulübesinde tuttu.
TISSERAND'IN YERİNE LEMOS GİRİNCE...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Tisserand'ın yerine oyuna Mauricio Lemos'u sürdü.
Erol Bulut'un Serdar Aziz yerine Lemos'u tercih etmesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Sivasspor'un değişiklikten 10 dakika sonra Yatabare ile öne geçmesiyle birlikte Erol Bulut'un kararı hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
SOSA 3 MAÇ SONRA KADRODA
Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.
Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.
İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ LEMOS PAYLAŞIMLARI