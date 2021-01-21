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  • Fenerbahçe maçında Erol Bulut'un o kararına tepki yağdı! 'Allah'ım bana sabır ver...'

Fenerbahçe maçında Erol Bulut'un o kararına tepki yağdı! 'Allah'ım bana sabır ver...'

Fenerbahçe maçında Erol Bulut'un o kararına tepki yağdı! 'Allah'ım bana sabır ver...'
21 Ocak 2021 Perşembe

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un oyuncu tercihi sarı lacivertli taraftarlar arasında tepki çekti.

<p>Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Erol Bulut'un kararları gündem oldu.</p>
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Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Erol Bulut'un kararları gündem oldu.

<p>Erol Bulut, Sivas karşısında stoper tandemini Sadık Çiftpınar-Marcel Tisserand oluşturdu. Lemos ve Serdar Aziz'i ise yedek kulübesinde tuttu.</p>
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Erol Bulut, Sivas karşısında stoper tandemini Sadık Çiftpınar-Marcel Tisserand oluşturdu. Lemos ve Serdar Aziz'i ise yedek kulübesinde tuttu.

<p><b>TISSERAND'IN YERİNE LEMOS GİRİNCE...</b></p>
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TISSERAND'IN YERİNE LEMOS GİRİNCE...

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Tisserand'ın yerine oyuna Mauricio Lemos'u sürdü.</p>
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Tisserand'ın yerine oyuna Mauricio Lemos'u sürdü.

<p>Erol Bulut'un Serdar Aziz yerine Lemos'u tercih etmesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.</p>
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Erol Bulut'un Serdar Aziz yerine Lemos'u tercih etmesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

<p>Sivasspor'un değişiklikten 10 dakika sonra Yatabare ile öne geçmesiyle birlikte Erol Bulut'un kararı hakkında çok sayıda yorum yapıldı.</p>
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Sivasspor'un değişiklikten 10 dakika sonra Yatabare ile öne geçmesiyle birlikte Erol Bulut'un kararı hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

<p><b>SOSA 3 MAÇ SONRA KADRODA</b></p>
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SOSA 3 MAÇ SONRA KADRODA

<p>Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.</p>
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Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

<p><br></p><p>Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.</p>
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Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.

<p><b>İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ LEMOS PAYLAŞIMLARI</b></p>
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İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ LEMOS PAYLAŞIMLARI

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