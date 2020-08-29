Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri’ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadelede Alanyaspor'un golünü 6. dakikada Salih Uçan kaydederken, Fenerbahçe'nin golü 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, ilk yarının son anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sarı Lacivertli ekip taraftarlarını korkuttu.
Kenara değişiklik işareti yapılmasına rağmen sahaya döndü ve ilk yarıyı tamamladı.
Ciddi bir sorunu olmadığı öğrenilen 26 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada yerini bir başka yeni transfer Sinan Gümüş'e bıraktı.
Bu karşılaşmayla 10 günlük Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.
İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçından kareler...