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Fenerbahçe maçında yıldız isimler arasında gerginlik! 'Her şeye de bir cevabınız var'

Fenerbahçe maçında yıldız isimler arasında gerginlik! 'Her şeye de bir cevabınız var'
20 Aralık 2020 Pazar

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi evinde 3-1'lik flaş skorla yendiği maçta sarı lacivertli futbolcular arasında geçen diyalog maça damga vurdu.

<p>Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında alırken futbolcuların saha içinde tartıştığı anlar da dikkat çekti.</p>
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Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında alırken futbolcuların saha içinde tartıştığı anlar da dikkat çekti.

<p>Üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de yenilen gollerin ardından tansiyon da yükseldi.</p>
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Üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de yenilen gollerin ardından tansiyon da yükseldi.

<p>Kaleci Altay Bayındır'ın kupada kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe kalesini 22 yaşındaki Oytun Özdoğan korudu.</p>
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Kaleci Altay Bayındır'ın kupada kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe kalesini 22 yaşındaki Oytun Özdoğan korudu.

<p>İlk kez Fenerbahçe'nin kalesinde bir lig maçına çıkan Oytun Özdoğan, kalesinde 3 gol görürken performansı sosyal medyada tartışma konusu oldu.</p>
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İlk kez Fenerbahçe'nin kalesinde bir lig maçına çıkan Oytun Özdoğan, kalesinde 3 gol görürken performansı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

<p>Genç kalecinin yediği gollerin ardından takım arkadaşlarıyla arasında geçen diyalog da maça damga vurdu.</p>
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Genç kalecinin yediği gollerin ardından takım arkadaşlarıyla arasında geçen diyalog da maça damga vurdu.

<p><b>'ÇIKSAN ALACAKSIN!' </b></p><p>Oytun'un hatalı çıkışının ardından genç kaleciye sinirlenen Caner Erkin, 'Çıksan alacaksın!' diyerek Oytun'a bağırdı.</p>
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'ÇIKSAN ALACAKSIN!'

Oytun'un hatalı çıkışının ardından genç kaleciye sinirlenen Caner Erkin, 'Çıksan alacaksın!' diyerek Oytun'a bağırdı.

<p><b>'HER ŞEYE DE BİR CEVABINIZ VAR!' </b></p><p>Bunun üzerine Oytun, Caner Erkin'e 'Nereye alıyorsun Caner abi?' diye seslendi. Araya giren Ozan Tufan ise bağırarak genç kaleciye 'Her şeye de bir cevabınız var!' dedi.</p>
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'HER ŞEYE DE BİR CEVABINIZ VAR!'

Bunun üzerine Oytun, Caner Erkin'e 'Nereye alıyorsun Caner abi?' diye seslendi. Araya giren Ozan Tufan ise bağırarak genç kaleciye 'Her şeye de bir cevabınız var!' dedi.

<p>Üç futbolcu arasında geçen bu konuşma ekranlara yansırken sosyal medyada da oldukça konuşuldu.</p>
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Üç futbolcu arasında geçen bu konuşma ekranlara yansırken sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

<p>Öte yandan bir başka dikkat çeken konuşma Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör Erol Bulut arasında gerçekleşti.</p>
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Öte yandan bir başka dikkat çeken konuşma Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör Erol Bulut arasında gerçekleşti.

<p>Fenerbahçe, Pelkas ile eşitlik sayısını attıktan sonra Mert Hakan, Erol Bulut'un yanına gitti.</p>
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Fenerbahçe, Pelkas ile eşitlik sayısını attıktan sonra Mert Hakan, Erol Bulut'un yanına gitti.

<p>Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'a 'Hocam vallahi böyle olmaz' diye seslendi.</p>
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Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'a 'Hocam vallahi böyle olmaz' diye seslendi.

<p>Fenerbahçe taraftarları ise 'gol sevincine katılmayıp takım arkadaşlarını eleştirdiği' gerekçesiyle Mert Hakan'ı sosyal medyada eleştirdi.</p>
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Fenerbahçe taraftarları ise 'gol sevincine katılmayıp takım arkadaşlarını eleştirdiği' gerekçesiyle Mert Hakan'ı sosyal medyada eleştirdi.

<p>Geçen hafta Kadıköy'de oynanan Yeni Malatyaspor maçında da futbolcular arasında tartışmalar çıktığı görülmüş ve bu durum dikkatlerden kaçmamıştı.</p>
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Geçen hafta Kadıköy'de oynanan Yeni Malatyaspor maçında da futbolcular arasında tartışmalar çıktığı görülmüş ve bu durum dikkatlerden kaçmamıştı.

<p>Erol Bulut: Bu duruma beraber girdik beraber savaşarak çıkmayı öğreneceğiz </p>
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Erol Bulut: Bu duruma beraber girdik beraber savaşarak çıkmayı öğreneceğiz 

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