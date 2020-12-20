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'HER ŞEYE DE BİR CEVABINIZ VAR!'

Bunun üzerine Oytun, Caner Erkin'e 'Nereye alıyorsun Caner abi?' diye seslendi. Araya giren Ozan Tufan ise bağırarak genç kaleciye 'Her şeye de bir cevabınız var!' dedi.