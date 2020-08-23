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Fenerbahçe Mandzukic için teklifini yaptı

Fenerbahçe Mandzukic için teklifini yaptı
23 Ağustos 2020 Pazar

Vedat Muriç'i Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçei Kosovalı golcünün yerini Mario Mandzukic ile doldurmak istiyor. Sarı lacivertli yönetim, Hırvat yıldızlar transfer pazarlığına başladı.

<p>Vedat Muriç'i Lazio'ya satması an meselesi olan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.</p>
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Vedat Muriç'i Lazio'ya satması an meselesi olan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

<p>Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor.</p>
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Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor.

<p>Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon eurodan açtığı öğrenildi.</p>
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Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon eurodan açtığı öğrenildi.

<p>Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor.</p>
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Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor.

<p>Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon euroya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. </p>
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Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon euroya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. 

<p>Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.</p>
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Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

<p>Mandzukic için en ciddi talibin Fenerbahçe olduğu da gelen bilgiler arasında.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Mandzukic için en ciddi talibin Fenerbahçe olduğu da gelen bilgiler arasında.


Takvim

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