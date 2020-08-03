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  • Fenerbahçe sistem değiştirecek! Erol Bulut'tan şaşırtan tercih

Fenerbahçe sistem değiştirecek! Erol Bulut'tan şaşırtan tercih

Fenerbahçe sistem değiştirecek! Erol Bulut'tan şaşırtan tercih
03 Ağustos 2020 Pazartesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut'un, sarı lacivertli takıma oynatacağı sistem belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezonki taktik anlayışı...

<p>Fenerbahçe’de teknik patron Erol Bulut bu hafta görevine başlıyor. Resmi açıklamanın ardından sarı-lacivertli takımda yeni bir dönem başlayacak.</p>
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Fenerbahçe’de teknik patron Erol Bulut bu hafta görevine başlıyor. Resmi açıklamanın ardından sarı-lacivertli takımda yeni bir dönem başlayacak.

<p>Başakşehir’deki yardımcılık dönemi sonrası Malatyaspor ve Alanyaspor’un başına geçen Bulut, burada farkını hissettirdi. </p>
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Başakşehir’deki yardımcılık dönemi sonrası Malatyaspor ve Alanyaspor’un başına geçen Bulut, burada farkını hissettirdi. 

<p>Kritik eşiği atlayan ve Fenerbahçe’nin başına geçen genç çalıştırıcı önümüzdeki bir aylık kısa süre içinde yeni takımı ortaya çıkarmaya çalışacak.</p>
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Kritik eşiği atlayan ve Fenerbahçe’nin başına geçen genç çalıştırıcı önümüzdeki bir aylık kısa süre içinde yeni takımı ortaya çıkarmaya çalışacak.

<p>10 Ağustos’ta Topuk Yaylası’nda kampa girecek sarı-lacivertliler, 11 Eylül’deki ilk lig maçına kadar hazırlıklarını sürdürecek.</p>
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10 Ağustos’ta Topuk Yaylası’nda kampa girecek sarı-lacivertliler, 11 Eylül’deki ilk lig maçına kadar hazırlıklarını sürdürecek.

<p><p></p></p><p><b>SİSTEM GEÇİŞLERİ OLACAK<br></b></p><p><br></p><p>Bir aylık süreçte Erol Bulut kafasındaki felsefeyi takıma aktarmayı hedefliyor. Aslında Bulut, 3-5-2 sistemini çok beğense de bunu tam olarak oturtmak uzun zaman alıyor.</p>
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SİSTEM GEÇİŞLERİ OLACAK


Bir aylık süreçte Erol Bulut kafasındaki felsefeyi takıma aktarmayı hedefliyor. Aslında Bulut, 3-5-2 sistemini çok beğense de bunu tam olarak oturtmak uzun zaman alıyor.

<p>Ayrıca takım bu sisteme alışana kadar yapılacak hatalar büyük riskler taşıyor. Bu nedenle Erol Bulut 4-2-3-1 ve 4-3-3 üzerine sistemini oturtacak. Ancak maç içinde bu dizilişte ihtiyaçlara göre değişiklik yaşanacak ve takım 3-5-2’ye dönebilecek.</p>
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Ayrıca takım bu sisteme alışana kadar yapılacak hatalar büyük riskler taşıyor. Bu nedenle Erol Bulut 4-2-3-1 ve 4-3-3 üzerine sistemini oturtacak. Ancak maç içinde bu dizilişte ihtiyaçlara göre değişiklik yaşanacak ve takım 3-5-2’ye dönebilecek.

<p><b>3’LÜYE GEÇİŞLER SÖZ KONUSU</b><br></p><p><br></p><p>Dolaylısıyla sarı-lacivertliler dörtlü savunmanın olduğu sistemi esas alsa da maç içinde 3’lüye de geçişler söz konusu olacak.</p>
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3’LÜYE GEÇİŞLER SÖZ KONUSU


Dolaylısıyla sarı-lacivertliler dörtlü savunmanın olduğu sistemi esas alsa da maç içinde 3’lüye de geçişler söz konusu olacak.

<p><b>ÇOK YÖNLÜ OYUN</b><br></p><p><br></p><p>Teknik patron Erol Bulut’un en çok önem verdiği konu denge... Genç çalıştırıcı sadece savunma ya da sadece hücum ağırlıklı bir sistemin takımı başarıya götürmesinin zor olduğunu ifade ediyor.</p>
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ÇOK YÖNLÜ OYUN


Teknik patron Erol Bulut’un en çok önem verdiği konu denge... Genç çalıştırıcı sadece savunma ya da sadece hücum ağırlıklı bir sistemin takımı başarıya götürmesinin zor olduğunu ifade ediyor.

Bu yüzden Fenerbahçe’nin sahadaki 11’i pozisyonlara göre yoğunluğu değişmekle birlikte hem hücuma hem de savunmaya katkı verecek.
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Bu yüzden Fenerbahçe’nin sahadaki 11’i pozisyonlara göre yoğunluğu değişmekle birlikte hem hücuma hem de savunmaya katkı verecek.

<p>Kaleci topu doğru kullanarak takımı çıkaracak, golcü de en uçta baskı yaparak rakip savunmanın rahat oyun kurmasını engelleyecek.</p>
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Kaleci topu doğru kullanarak takımı çıkaracak, golcü de en uçta baskı yaparak rakip savunmanın rahat oyun kurmasını engelleyecek.

<p><b>YEMEMEK ÖNEMLİ</b><br></p><p><br></p><p>Almanya’da futbol eğitimi alan Erol Bulut’un takımlarının savunma performansı öne çıkıyor. Şampiyonluk yolunda gol yemediği sürece atılacak bir golle alınacak üç puanın önemi çok büyük.</p>
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YEMEMEK ÖNEMLİ


Almanya’da futbol eğitimi alan Erol Bulut’un takımlarının savunma performansı öne çıkıyor. Şampiyonluk yolunda gol yemediği sürece atılacak bir golle alınacak üç puanın önemi çok büyük.

<p>Şampiyon takımlar genelde ligin en az gol yiyen ekipleri oluyor. Başakşehir bu sezon 34 golle kalesinde en az gol gören ekip oldu. Erol Bulut’un formasını giydiği Fenerbahçe de 1995-96 sezonunda sadece 19 gol yiyerek şampiyonluğa ulaşmıştı.</p>
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Şampiyon takımlar genelde ligin en az gol yiyen ekipleri oluyor. Başakşehir bu sezon 34 golle kalesinde en az gol gören ekip oldu. Erol Bulut’un formasını giydiği Fenerbahçe de 1995-96 sezonunda sadece 19 gol yiyerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

<p><b>RAKAMLAR ORTADA</b><br></p><p><br></p><p>Erol Bulut denge futboluna önem verse de büyük takımlarda taraftar hücumdaki rakamlara daha çok bakıyor. Fakat Bulut bu sorunu da çözebilecek kapasitede.</p>
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RAKAMLAR ORTADA


Erol Bulut denge futboluna önem verse de büyük takımlarda taraftar hücumdaki rakamlara daha çok bakıyor. Fakat Bulut bu sorunu da çözebilecek kapasitede.

<p>Bu sezon Alanyaspor ile gösterdiği performans bunun en büyük kanıtı. Akdeniz temsilcisi, ligin en az gol yiyen ikinci takımı olmanın yanı sıra en çok gol atan 3. ekibi olmayı da başardı.</p>
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Bu sezon Alanyaspor ile gösterdiği performans bunun en büyük kanıtı. Akdeniz temsilcisi, ligin en az gol yiyen ikinci takımı olmanın yanı sıra en çok gol atan 3. ekibi olmayı da başardı.

<p>Bu rakamlar aslında Erol Bulut’un oyuna dengeli yaklaşmasına verilebilecek en iyi örnek. Kısa sürede iki yönlü bir takım ortaya çıkaran Bulut, aynı dengeyi Fenerbahçe’de yakalamayı hedefliyor.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Bu rakamlar aslında Erol Bulut’un oyuna dengeli yaklaşmasına verilebilecek en iyi örnek. Kısa sürede iki yönlü bir takım ortaya çıkaran Bulut, aynı dengeyi Fenerbahçe’de yakalamayı hedefliyor.


Milliyet

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