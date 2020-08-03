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Ayrıca takım bu sisteme alışana kadar yapılacak hatalar büyük riskler taşıyor. Bu nedenle Erol Bulut 4-2-3-1 ve 4-3-3 üzerine sistemini oturtacak. Ancak maç içinde bu dizilişte ihtiyaçlara göre değişiklik yaşanacak ve takım 3-5-2’ye dönebilecek.