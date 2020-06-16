Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk yarısında gerginlik yükseldi, yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz’in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi.
'ALLAH'TAN KORK!'
Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth ise Emre Belözoğlu'na tepki olarak 'sus' işareti yaptı.
Cüneyt Çakır, Sörloth'a bu hareketinden dolayı sarı kart gösterdi.
Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.
Karapınar, ligdeki Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşen Ozan Tufan'ın yanı sıra Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'i kulübeye çekti.
Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Kayserispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci, Miha Zajc ve Vedat Muric'e şans verdi.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünde Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta ikilide tercihini Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci'den yana kullanan sarı-lacivertliler, bu isimlerin önünde Miha Zajc'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'e görev veren Fenerbahçe, forvette ise Vedat Muric'i tercih etti.
Karadeniz ekibinde, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi.
HASAN ALİ KALDIRIM FORMAYI YENİDEN ALDI
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar dolayısıyla formasından uzak kalan ve pozisyonu itibarıyla alternatifi bulunmayan Hasan Ali, ligde son olarak Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.Tecrübeli savunmacı, son olarak 14 Mart'ta deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymişti
Ekici'nin yerine Zajc
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'a şans tanıdı. Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçına Mehmet Ekici ile başlayan Karapınar, Trabzonspor karşısında ise Zajc'i ilk 11'de görevlendirdi. Zajc, Kayserispor maçında 72. dakikada oyuna girmiş ve etkili bir performans sergilemişti.