Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... Emre Belözoğlu şimdiden çalışmalara başladı.
Dirar, Frey, Zanka takımda düşünülmüyor.
Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı.
Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.
Genoa takımına opsiyonlu kiralanan Zajc'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.
Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde.
Hedef bu futbolculardan zarar etmeden kurtulmak.
Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak.
Gustavo, Osayi ve Novak'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.
Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamayan Harun Tekin'le de sözleşmesinde opsiyon bulunmasına rağmen devam edilmeyecek.
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