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Fenerbahçe'de 12 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 12 isimle yollar ayrılıyor
26 Mayıs 2021 Çarşamba

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kadrosunda düşünmediği futbolculardan kurtulmak istiyor.

<p>Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... Emre Belözoğlu şimdiden çalışmalara başladı.</p>
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... Emre Belözoğlu şimdiden çalışmalara başladı.

<p><b>Dirar, Frey, Zanka </b>takımda düşünülmüyor. </p>
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Dirar, Frey, Zanka takımda düşünülmüyor.

<p>Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı. </p>
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Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı.

<p>Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.</p>
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Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.

<p>Genoa takımına opsiyonlu kiralanan <b>Zajc</b>'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.</p>
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Genoa takımına opsiyonlu kiralanan Zajc'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.

<p>Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen <b>Samatta, Tisserand ve Lemos </b>da satış listesinde. </p>
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Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde.

<p>Hedef bu futbolculardan zarar etmeden kurtulmak.</p>
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Hedef bu futbolculardan zarar etmeden kurtulmak.

<p><b>Perotti </b>ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak. </p>
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Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak.

<p><b>Gustavo, Osayi ve Novak</b>'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.</p>
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Gustavo, Osayi ve Novak'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.

<p>Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamayan <b>Harun Tekin</b>'le de sözleşmesinde opsiyon bulunmasına rağmen devam edilmeyecek.</p><p><br></p><p>Sporx</p>
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Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamayan Harun Tekin'le de sözleşmesinde opsiyon bulunmasına rağmen devam edilmeyecek.


Sporx

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