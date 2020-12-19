Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu.
Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.
Mücadele 1-1 eşitlikle devam ederken Fenerbahçe'nin savunmacısı Tisserand, neden olduğu penaltı sebebiyle büyük tepki topladı.
Gaziantep atağında sol kanattan Güray'ın ortasında arka direkte Djilobodji'nin kafayla indirdiği topu kesmek isteyen Tisserand, topa elle dokununca Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
Baskı altında olmayan Tisserand'ın topu kesmek isterken eliyle müdahale etmesi ve Gaziantep'in yeniden öne geçmesi sonrası sarı lacivertli taraftarlar isyan bayrağını çekti.
FENERBAHÇE STOPERLERDEN ÇOK ÇEKTİ
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok.
Mauricio Lemos - 2
Serdar Aziz - 2
Marcel Tisserand - 2
Fenerbahçe'de 3 stoperin toplamda 6 penaltıya neden olması, sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.
DİREKLERİ AŞAMADI!
Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe.
Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi ilk kez mağlup etti (1B 3M).
YILLAR SONRA BİR İLK
Bu sezon Süper Lig'de dördüncü kez mağlup olan Fenerbahçe, 1991/92'den bu yana ilk 13 maçlar itibarıyla daha fazla yenilgiyi sadece 2018/19 sezonunda aldı (6).
Fenerbahçe bu sezon ilk kez deplasmanda mağlup oldu.
Sumudica, İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazandı.
3-1 Fenerbahçe
2-1 Başakşehir
3-1 Beşiktaş
Fenerbahçe'de Pelkas gördüğü sarı kartla sınır aştı ve Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe 13 maçta 23 puan topladı.