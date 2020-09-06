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Fenerbahçe'de 7 ayrılık

Fenerbahçe'de 7 ayrılık
06 Eylül 2020 Pazar

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi. Ancak sarı lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak. İşte sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler ve detaylar...

<p>Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden <b>Fenerbahçe</b>, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.</p>
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Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.

<p>Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.</p>
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Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.

<p><b>Takvim'in haberine göre;</b> 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.</p>
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Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.

<p><b>CİDDİ TASARRUF SAĞLANACAK</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.</p>
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CİDDİ TASARRUF SAĞLANACAK


Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.

<p>İlk olarak <b>Mevlüt Erdinç</b> ile <b>Tolgay Arslan</b>'ın sözleşmeleri feshedildi.</p>
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İlk olarak Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi.

<p>Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak.</p>
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Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak.

<p>İşte sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler ve detaylar...</p>
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İşte sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler ve detaylar...

<p><b>Vedat Muriq</b>i'in Lazio'ya transferi an meselesi. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon Euro gibi bir rakam bekliyor. Lazio ile menajeri aracılığıyla anlaşma sağlayan Vedat Muriqi, iki kulübün fiyatta anlaşmasını bekliyor.</p>
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Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi an meselesi. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon Euro gibi bir rakam bekliyor. Lazio ile menajeri aracılığıyla anlaşma sağlayan Vedat Muriqi, iki kulübün fiyatta anlaşmasını bekliyor.

<p><b>Garry Rodrigues'</b>in de Olympiakos'a transferi için görüşmeler sürüyor.</p>
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Garry Rodrigues'in de Olympiakos'a transferi için görüşmeler sürüyor.

<p><b>5 OYUNCUYA KULÜP ARANIYOR</b></p><p><br></p><p>Forma şansları az olan bazı isimler için ise bir takım yerli ve yabancı kulüple temasların olduğu belirtiliyor. İşte o isimler...</p>
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5 OYUNCUYA KULÜP ARANIYOR


Forma şansları az olan bazı isimler için ise bir takım yerli ve yabancı kulüple temasların olduğu belirtiliyor. İşte o isimler...

<p>Miha Zajc</p>
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Miha Zajc

<p>Zanka</p>
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Zanka

<p>Murat Sağlam</p>
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Murat Sağlam

<p>Allahyar Seyyadmeneş</p>
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Allahyar Seyyadmeneş

<p>Nabil Dirar</p>
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Nabil Dirar

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