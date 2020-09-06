Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.
Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.
Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.
CİDDİ TASARRUF SAĞLANACAK
Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.
İlk olarak Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi.
Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak.
İşte sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler ve detaylar...
Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi an meselesi. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon Euro gibi bir rakam bekliyor. Lazio ile menajeri aracılığıyla anlaşma sağlayan Vedat Muriqi, iki kulübün fiyatta anlaşmasını bekliyor.
Garry Rodrigues'in de Olympiakos'a transferi için görüşmeler sürüyor.
5 OYUNCUYA KULÜP ARANIYOR
Forma şansları az olan bazı isimler için ise bir takım yerli ve yabancı kulüple temasların olduğu belirtiliyor. İşte o isimler...
Miha Zajc
Zanka
Murat Sağlam
Allahyar Seyyadmeneş
Nabil Dirar