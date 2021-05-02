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Fenerbahçe'de 8 ayrılık! İsimler netleşiyor...

Fenerbahçe'de 8 ayrılık! İsimler netleşiyor...
02 Mayıs 2021 Pazar

Yeni sezon için transfer harekatına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacaklarının listesi de netleşmeye başladı.

<p>Süper Lig'de bu sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de bazı isimler büyük hayal kırıklığı yarattı. </p>
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Süper Lig'de bu sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de bazı isimler büyük hayal kırıklığı yarattı.

<p>Yeni sezon transfer harekatına şimdiden başlayan Sarı Lacivertliler'de takımdan ayrılacaklarının listesi de netleşmeye başladı.</p>
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Yeni sezon transfer harekatına şimdiden başlayan Sarı Lacivertliler'de takımdan ayrılacaklarının listesi de netleşmeye başladı.

<p>İşte Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 8 isim:</p>
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İşte Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 8 isim:

<p>Mauricio Lemos </p>
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Mauricio Lemos

<p>Marcel Tisserand </p>
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Marcel Tisserand

<p>Papiss Cisse</p>
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Papiss Cisse

<p>Mbwana Samatta</p>
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Mbwana Samatta

<p>Mame Thiam</p>
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Mame Thiam

<p>Diego Perotti</p>
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Diego Perotti

<p>Michael Frey </p>
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Michael Frey

<p>Kemal Ademi</p>
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Kemal Ademi

<p>Bu sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.</p>
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Bu sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.

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