Süper Lig'de bu sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de bazı isimler büyük hayal kırıklığı yarattı.
Yeni sezon transfer harekatına şimdiden başlayan Sarı Lacivertliler'de takımdan ayrılacaklarının listesi de netleşmeye başladı.
İşte Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 8 isim:
Mauricio Lemos
Marcel Tisserand
Papiss Cisse
Mbwana Samatta
Mame Thiam
Diego Perotti
Michael Frey
Kemal Ademi
Bu sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.