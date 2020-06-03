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Fenerbahçe'de ayrılık kesinlik kazandı! İşte yıldız oyuncunun yeni adresi

Fenerbahçe'de ayrılık kesinlik kazandı! İşte yıldız oyuncunun yeni adresi
03 Haziran 2020 Çarşamba

Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken ayrılık konusunda ilk isim belli oldu.

<p>Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.</p>
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Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

<p>Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.</p>
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Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

<p>Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.<br></p>
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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.

<p>Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.</p>
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Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

<p>Bu bağlamda sarı-lacivertliler sezon sonu birçok futbolcu ile de yollarını ayıracak.</p>
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Bu bağlamda sarı-lacivertliler sezon sonu birçok futbolcu ile de yollarını ayıracak.

<p><b>ISLA AYRILIK İÇİN GÜN SAYIYOR</b></p><p>Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sarı lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.</p>
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ISLA AYRILIK İÇİN GÜN SAYIYOR

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sarı lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.

<p>Sezonun sona ermesiyle beraber kontratı sona erecek Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.</p>
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Sezonun sona ermesiyle beraber kontratı sona erecek Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

<p><b>BOCA'YA ADIM ADIM</b></p><p>Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın Isla'nın tercihi Boca Juniors oldu.</p>
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BOCA'YA ADIM ADIM

Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın Isla'nın tercihi Boca Juniors oldu.

<p>Öte yandan Isla'nın, Boca Juniors ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.</p>
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Öte yandan Isla'nın, Boca Juniors ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

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