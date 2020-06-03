Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.
Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Bu bağlamda sarı-lacivertliler sezon sonu birçok futbolcu ile de yollarını ayıracak.
ISLA AYRILIK İÇİN GÜN SAYIYOR
Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sarı lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.
Sezonun sona ermesiyle beraber kontratı sona erecek Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.
BOCA'YA ADIM ADIM
Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın Isla'nın tercihi Boca Juniors oldu.
Öte yandan Isla'nın, Boca Juniors ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.