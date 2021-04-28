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Birçok kulüp Mert Hakan Yandaş'ı yakın takibe alırken İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun milli futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Torino scout ekibinin Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldiği ifade edildi.