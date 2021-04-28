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  • Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan'ın transferi için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan'ın transferi için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan'ın transferi için görüşmeler başladı
28 Nisan 2021 Çarşamba

Fenerbahçe'nin sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş için transfer görüşmeleri menajerler aracılığıyla resmen başladı. İşte milli futbolcuyu isteyen kulüp ve transferin ayrıntıları...

<p>Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da yapılmaya başlandı.</p>
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Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da yapılmaya başlandı.

<p>Şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonu dağılmasın diye tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. Fakat Sarı Lacivertlilere bazı futbolcular için resmi teklif gelmeye başladı.</p>
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Şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonu dağılmasın diye tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. Fakat Sarı Lacivertlilere bazı futbolcular için resmi teklif gelmeye başladı.

<p>Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş... Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mert Hakan Yandaş özellikle ligin ilk yarısında beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.</p>
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Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş... Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mert Hakan Yandaş özellikle ligin ilk yarısında beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Erol Bulut döneminde istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğdu. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden yaptı.
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Erol Bulut döneminde istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğdu. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden yaptı.

<p>Birçok kulüp Mert Hakan Yandaş'ı yakın takibe alırken İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun milli futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Torino scout ekibinin Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldiği ifade edildi.</p>
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Birçok kulüp Mert Hakan Yandaş'ı yakın takibe alırken İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun milli futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Torino scout ekibinin Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldiği ifade edildi.

<p>İtalyan basınına yer alan habere göre Torino, Serie A'da kalması durumunda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacak.</p>
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İtalyan basınına yer alan habere göre Torino, Serie A'da kalması durumunda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacak.

<p>İtalya Serie A'da zor günler yaşayan Tornio'nun Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimine menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü fakat resmi adımların Torino'nun ligdeki durumuna göre şekilleneceği belirtildi.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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İtalya Serie A'da zor günler yaşayan Tornio'nun Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimine menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü fakat resmi adımların Torino'nun ligdeki durumuna göre şekilleneceği belirtildi.


Milliyet

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