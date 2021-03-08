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Fenerbahçe'de Bulut-Belözoğlu krizi!

Fenerbahçe'de Bulut-Belözoğlu krizi!
08 Mart 2021 Pazartesi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Teknik Direktör Erol Bulut'un arasına kara kedi girdi! İkili arasında çıkan krizin nedeni ise Caner Erkin'in kadro dışı bırakılması. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizinin perde arkası gün yüzüne çıktı.</p>
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizinin perde arkası gün yüzüne çıktı.

<p>Belözoğlu'nun istifa etmese de Bulut ile arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi.</p>
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Belözoğlu'nun istifa etmese de Bulut ile arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi.

<p>Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.</p>
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Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.

<p><b>KRİZLER BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ</b></p><p><br></p><p>Emre Belözoğlu'nun <b>'Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı'</b> dediği öğrenildi.</p>
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KRİZLER BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ


Emre Belözoğlu'nun 'Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı' dediği öğrenildi.

<p><b>TAKIM İYİ İDMAN YAPMIYOR</b></p><p><br></p><p>Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil.</p>
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TAKIM İYİ İDMAN YAPMIYOR


Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil.

<p>Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.</p>
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Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.

<p>Erol Bulut'un Caner'in kadro dışı kararını Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ekti.</p>
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Erol Bulut'un Caner'in kadro dışı kararını Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ekti.

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