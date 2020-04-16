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Fenerbahçe'de büyük kriz!

Fenerbahçe'de büyük kriz!
16 Nisan 2020 Perşembe

Mali sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, dünyayı sarsan koronavirüs salgınından da ekonomik anlamda nasibini aldı! Gelirlerin dibe vurduğu dönemde eski alacaklılar da sarı lacivertliler kapısına dayandı.

<p>Fenerbahçe cephesinden olumlu haber gelmiyor. “Finansal dengesizlik sürdürülemez boyuttadır” diyerek kongrede Aziz Yıldırım’ın karşısına dikilip ezici bir üstünlükle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, dertlere derman olmayı başaramadı.</p>
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Fenerbahçe cephesinden olumlu haber gelmiyor. “Finansal dengesizlik sürdürülemez boyuttadır” diyerek kongrede Aziz Yıldırım’ın karşısına dikilip ezici bir üstünlükle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, dertlere derman olmayı başaramadı.

<p>Kampanyalar, hibeler, ekstra mesailerin yeterli gelmediği süreçte mali tabloda bir düzelme gerçekleşmedi. Aksine, tablonun eksi hanesi her geçen gün biraz daha artıyor. </p>
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Kampanyalar, hibeler, ekstra mesailerin yeterli gelmediği süreçte mali tabloda bir düzelme gerçekleşmedi. Aksine, tablonun eksi hanesi her geçen gün biraz daha artıyor. 

<p>Futbol kulübü Ali Koç başkanlığındaki ikinci sezonunda da sportif başarıya hasret kalırken, basketbolun da tadı kaçmış durumda.</p>
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Futbol kulübü Ali Koç başkanlığındaki ikinci sezonunda da sportif başarıya hasret kalırken, basketbolun da tadı kaçmış durumda.

<p>Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ekonomik krizin tavan yaptığı sürece dünyayı saran Covid-19 pandemisi eklenirken, sarı-lacivertliler bir de FIFA’ya başvuran eski alacaklılarla yüzleşmek durumunda.</p>
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ekonomik krizin tavan yaptığı sürece dünyayı saran Covid-19 pandemisi eklenirken, sarı-lacivertliler bir de FIFA’ya başvuran eski alacaklılarla yüzleşmek durumunda.

<p>Sessiz bekleyiş</p><p>Fenerbahçe’ye ilk darbe Yassine Benzia’dan gelmişti. FIFA, alacaklarını tahsil etmek için başvuru yapan Cezayirli oyuncuyu haklı bulmuş ve sarı-lacivertlilerin 840 bin avro ödemesine karar vermişti. </p>
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Sessiz bekleyiş

Fenerbahçe’ye ilk darbe Yassine Benzia’dan gelmişti. FIFA, alacaklarını tahsil etmek için başvuru yapan Cezayirli oyuncuyu haklı bulmuş ve sarı-lacivertlilerin 840 bin avro ödemesine karar vermişti. 

<p>NEC Nijmegen de Ferdi Kadıoğlu’nun transferinden alacağı olan 750 bin avroyu tahsil edemeyince FIFA’nın kapısını çaldı. Bu meblağı da ödemek mecburiyetinde olan Fenerbahçe’yi bekleyen dosyalar bunlarla sınırlı değil.</p>
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NEC Nijmegen de Ferdi Kadıoğlu’nun transferinden alacağı olan 750 bin avroyu tahsil edemeyince FIFA’nın kapısını çaldı. Bu meblağı da ödemek mecburiyetinde olan Fenerbahçe’yi bekleyen dosyalar bunlarla sınırlı değil.

<p>Martin Skrtel, Roman Neustadter, Phillip Cocu da sarı-lacivertlilerden alacaklarını tahsil edebilmek için FIFA’ya başvuran isimler arasında. </p>
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Martin Skrtel, Roman Neustadter, Phillip Cocu da sarı-lacivertlilerden alacaklarını tahsil edebilmek için FIFA’ya başvuran isimler arasında. 

<p>Bir de şikâyet etmeden bekleyen bir grup var. Henüz parasını alamayan Aykut Kocaman ve ekibi bu konuda bir girişimde bulunmuş değil. </p>
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Bir de şikâyet etmeden bekleyen bir grup var. Henüz parasını alamayan Aykut Kocaman ve ekibi bu konuda bir girişimde bulunmuş değil. 

<p>Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı’nın da içeride parası bulunuyor.</p>
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Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı’nın da içeride parası bulunuyor.

<p>Sponsorlar da zor durumda</p><p><br></p><p>Gelirlerin durma noktasına geldiği Fenerbahçe’ye bir darbe de sponsorlardan. Borç, faiz ve kur farkıyla boğuşurken, yayıncı kuruluşun ödemeleri askıya almasıyla bunalan sarı-lacivertliler, bazı sponsorların da ödemeleri geciktirmesiyle hepten sıkıntıya düştü. </p>
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Sponsorlar da zor durumda


Gelirlerin durma noktasına geldiği Fenerbahçe’ye bir darbe de sponsorlardan. Borç, faiz ve kur farkıyla boğuşurken, yayıncı kuruluşun ödemeleri askıya almasıyla bunalan sarı-lacivertliler, bazı sponsorların da ödemeleri geciktirmesiyle hepten sıkıntıya düştü. 

<p>Yönetim, salgın sonrası oluşacak tabloyu ve oluşan sarmaldan nasıl çıkılacağına dair yoğun bir mesai içinde.</p>
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Yönetim, salgın sonrası oluşacak tabloyu ve oluşan sarmaldan nasıl çıkılacağına dair yoğun bir mesai içinde.

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