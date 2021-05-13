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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
14 Mayıs 2021 Cuma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları gelecek sezon kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı. İşte o isimler...

<p>Kadıköy'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor.</p>
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Kadıköy'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor.

<p>Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.</p>
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Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.

<p>İşte Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlarında yer almayan 7 futbolcu:</p>
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İşte Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlarında yer almayan 7 futbolcu:

<p>Marcel Tisserand</p>
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Marcel Tisserand

<p>Mbwana Samatta</p>
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Mbwana Samatta

<p>Diego Perotti</p>
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Diego Perotti

<p>Papiss Cisse</p>
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Papiss Cisse

<p>Sadık Çiftpınar</p>
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Sadık Çiftpınar

<p>Mauricio Lemos </p>
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Mauricio Lemos

<p>Filip Novak</p>
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Filip Novak

<p>Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.</p>
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Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.

<p><b>GUSTAVO'YU DA İSTEYEN VAR</b></p><p><br></p><p>Gustavo'nun da Fransa'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu da biliniyor.</p>
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GUSTAVO'YU DA İSTEYEN VAR


Gustavo'nun da Fransa'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu da biliniyor.

<p>Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.</p>
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Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.

<p><b>ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR</b></p><p><br></p><p>Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak.</p>
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ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR


Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak.

<p>İyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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İyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.


Takvim

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