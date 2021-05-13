Kadıköy'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor.
Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.
İşte Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlarında yer almayan 7 futbolcu:
Marcel Tisserand
Mbwana Samatta
Diego Perotti
Papiss Cisse
Sadık Çiftpınar
Mauricio Lemos
Filip Novak
Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.
GUSTAVO'YU DA İSTEYEN VAR
Gustavo'nun da Fransa'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu da biliniyor.
Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.
ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR
Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak.
İyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.
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