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Kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakat veya cezalı olmadığı tüm maçlarda forma giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı bırakılarak Trabzonspor deplasmanına götürülmedi.

