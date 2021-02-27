Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut tarafından sürpriz bir şekilde Trabzonspor deplasmanı kadrosuna alınmayan Caner Erkin, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı
Fenerbahçe'nin geçen hafta Göztepe'yle oynadığı mücadele sırasında agresif tavırlarıyla dikkat çeken Caner Erkin, takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimin ardından oyundan alınırken teknik ekibe de çıkışmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu gelişmelerin ardından Caner Erkin'i, 2 gün önce yapılan idman maçında as kadroya almayarak ilk sinyali verdi.
Kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakat veya cezalı olmadığı tüm maçlarda forma giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı bırakılarak Trabzonspor deplasmanına götürülmedi.
Erol Bulut'un bu hamlesi sosyal medyada da gündem olurken, tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımla mesaj verdi.
Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarı-Lacivertli formanın armasını öptüğü fotoğrafı paylaştı.
Paylaşımı Mesut Özil, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş gibi yıldızlar da beğendi.
Caner Erkin'in yokluğunda sol bekte Bordo-Mavili ekibin eski oyuncusu Novak'ın oynaması bekleniyor.
İşte o paylaşım!
Fanatik'in haberine göre, tecrübeli sol bek, bugün Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda yer almadığını öğrenince Samandıra'dan ayrılıp kimseyle konuşmadan direkt olarak evine gitti.
Caner Erkin ve menajerine konuyla ilgili olarak henüz verilen bir tebligat yok.
İRFAN CAN VE GUSTAVO RİSKE EDİLMEDİ
Luiz Gustavo'nun sakatlık probleminin devam ettiği ifade edilirken takımla yeteri kadar antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin de riske edilmediği belirtildi.
Teknik direktör Erol Bulut'un Caner Erkin kararı ise kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. Cezası ve sakatlığı bulunmaya milli futbolcunun kadro dışı bırakılmadığı ve teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroya alınmadığı ifade edildi.