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  • Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar verildi! Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar verildi! Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar verildi! Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu...
06 Mart 2021 Cumartesi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a gösterdiği üst üste tepkiler sonrası kadro dışında kalan Caner Erkin hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

<p>Caner Erkin, Göztepe maçında teknik direktör Erol Bulut'a yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılmıştı.</p>
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Caner Erkin, Göztepe maçında teknik direktör Erol Bulut'a yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılmıştı.

<p>Daha önde Fatih Karagümrük maçında oyundan alındığında tribüne çıkarak tepki göstermişti...</p>
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Daha önde Fatih Karagümrük maçında oyundan alındığında tribüne çıkarak tepki göstermişti...

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak.</p>
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak.

<p><b>DİNLENMEYE ALINMIŞTI</b><br></p>
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DİNLENMEYE ALINMIŞTI

<p>Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Kendisinden yaptıklarını düşünmesi ve çalışmalarını bireysel sürdürmesi istendi.</p>
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Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Kendisinden yaptıklarını düşünmesi ve çalışmalarını bireysel sürdürmesi istendi.

<p><b>EROL BULUT'TAN ÖZÜR DİLEYECEK</b></p>
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EROL BULUT'TAN ÖZÜR DİLEYECEK

<p>Sabah'ın haberine göre, Konyaspor maçının ardından tecrübeli oyuncu ile ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi. <br></p>
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Sabah'ın haberine göre, Konyaspor maçının ardından tecrübeli oyuncu ile ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.

<p>Caner Erkin'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve teknik direktör Erol Bulut'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor</p>
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Caner Erkin'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve teknik direktör Erol Bulut'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor

<p><b>CEZASI SONA ERECEK</b></p>
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CEZASI SONA ERECEK

<p>Tecrübeli oyuncunun özür dilemesi halinde takıma yeniden katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak.</p>
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Tecrübeli oyuncunun özür dilemesi halinde takıma yeniden katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak.

<p><b>ANTRENMANLARA DÖNECEK</b><br></p>
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ANTRENMANLARA DÖNECEK

<p>Caner'in Konyaspor maçında da forma giymeyeceği, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.</p>
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Caner'in Konyaspor maçında da forma giymeyeceği, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.

<p>Fenerbahçe'de bu sezon 23 lig maçına çıkan Caner Erkin, 6 asist yapma başarısı gösterdi. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 asistle oynadı.</p>
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Fenerbahçe'de bu sezon 23 lig maçına çıkan Caner Erkin, 6 asist yapma başarısı gösterdi. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 asistle oynadı.

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