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GOL SONRASI CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ



Fenerbahçeli oyuncular, uzun süre Aleksic'in faul yaptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a itiraz etti. Mert Hakan'ın 'Hocam faul vardı' şeklindeki yoğun tepkileri sonrasında sarı gördü.

