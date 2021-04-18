Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 35. hafta maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Başakşehir'i öne geçiren Ömer Ali Şahiner'in golü tartışmalara sebep oldu.
Pelkas'ın, golün öncesinde şut atacağı sırada Başakşehirli Danijel Aleksi topa kayarak müdahale etti. Sonrasında hızlı hücumu Ömer Ali Şahiner ağları havalandırarak tamamladı.
GOL SONRASI CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ
Fenerbahçeli oyuncular, uzun süre Aleksic'in faul yaptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a itiraz etti. Mert Hakan'ın 'Hocam faul vardı' şeklindeki yoğun tepkileri sonrasında sarı gördü.
VAR İNCELEME ÖNERMEDİ
Pozisyon sonrası VAR hakemi Ümit Öztürk ile iletişime geçen Cüneyt Çakır, orta noktayı göstererek golü verdi. Karar sonrası yedek kulübesinde Emre Belözoğlu da 4. hakeme itirazlarda bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyonla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulundu.
ÖMER ALİ VE CANER ERKİN TARTIŞTI
Gol sonrası oyun başlarken saha içindeki tartışma ekrana yansıdı. Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner ile Caner Erkin arasında kısa süreli gerilim yaşandı.
İşte o tepkilerden bazıları:
Mücadelenin 29. dakikasında ise Mahmut Tekdemir ile Ozan Tufan arasında mücadele sonrası, sarı-lacivertli ekip kırmızı kart bekledi.
Fenerbahçe 36. haftayı bay geçerek 37. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak.