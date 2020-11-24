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Gençlerbirliği maçında 7 eksik nedeniyle Novak, Mert Hakan, Cisse ve Perotti'ye ilk kez on birde şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, bu oyuncuların performansından memnun kaldı. Ancak derbinin havası ve taktiği farklı olacak.