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Fenerbahçe'de derbi 11'i belli oluyor! 4 formaya 8 aday

Fenerbahçe'de derbi 11'i belli oluyor! 4 formaya 8 aday
24 Kasım 2020 Salı

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sahaya çıkacak kadro da belli olmaya başladı. Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11 için 7 ismi belirledi. Geri kalan 4 forma için ise 8 aday var. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik heyet hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisi için mesaiye başladı. Hedef Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak, şampiyonluk iddiasını pekiştirmek.
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Fenerbahçe'de teknik heyet hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisi için mesaiye başladı. Hedef Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak, şampiyonluk iddiasını pekiştirmek.

<p>Ezeli rakiplerini yardımcıları ile analiz eden Erol Bulut'un sahaya süreceği kadro ise merak konusu.</p>
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Ezeli rakiplerini yardımcıları ile analiz eden Erol Bulut'un sahaya süreceği kadro ise merak konusu.

<p>Gençlerbirliği maçında 7 eksik nedeniyle Novak, Mert Hakan, Cisse ve Perotti'ye ilk kez on birde şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, bu oyuncuların performansından memnun kaldı. Ancak derbinin havası ve taktiği farklı olacak.</p>
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Gençlerbirliği maçında 7 eksik nedeniyle Novak, Mert Hakan, Cisse ve Perotti'ye ilk kez on birde şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, bu oyuncuların performansından memnun kaldı. Ancak derbinin havası ve taktiği farklı olacak.

<p><b>FORMA SAVAŞI KIZIŞTI</b></p><p><br></p><p>Pazar günü ilk 11'de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Kaleci Altay, Tisserand, Gustavo, Perotti, Sosa, Pelkas ve Serdar şu anda formaları garanti gözüken isimler.</p>
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FORMA SAVAŞI KIZIŞTI


Pazar günü ilk 11'de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Kaleci Altay, Tisserand, Gustavo, Perotti, Sosa, Pelkas ve Serdar şu anda formaları garanti gözüken isimler.

<p>Fotomaç'ın haberine göre, diğer 4 formaya ise 8 aday var. </p>
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Fotomaç'ın haberine göre, diğer 4 formaya ise 8 aday var. 

<p>Başkentte dinlendirilen Ozan, Caner ve Samatta yerlerine oynayan Mert Hakan, Novak ve Cisse'den formalarını geri almaya çalışacak. Son karar idman performansına göre verilecek.</p>
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Başkentte dinlendirilen Ozan, Caner ve Samatta yerlerine oynayan Mert Hakan, Novak ve Cisse'den formalarını geri almaya çalışacak. Son karar idman performansına göre verilecek.

<p>Sağ bekte ise tedavisi süren Gökhan'dan müjde bekleniyor. Yetişmezse yine Lemos oynayacak ya da Ozan buraya kaydırılacak.</p>
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Sağ bekte ise tedavisi süren Gökhan'dan müjde bekleniyor. Yetişmezse yine Lemos oynayacak ya da Ozan buraya kaydırılacak.

<p>Caner etkili ortalarıyla hücumda, Filip Novak ise defansif katkıda önde. Şanslar yüzde 50-50 görünüyor.</p>
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Caner etkili ortalarıyla hücumda, Filip Novak ise defansif katkıda önde. Şanslar yüzde 50-50 görünüyor.

<p>Mert Hakan, Ankara'da hem futbolu hem nefis golüyle tam not aldı. </p>
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Mert Hakan, Ankara'da hem futbolu hem nefis golüyle tam not aldı. 

<p>Ancak Ozan Tufan bu sezon takımın lokomotifi. Derbide ibre Ozan'dan yana.</p>
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Ancak Ozan Tufan bu sezon takımın lokomotifi. Derbide ibre Ozan'dan yana.

<p>Samatta 5 maçtır gol atamıyor ve bir türlü ritmini bulamadı. </p>
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Samatta 5 maçtır gol atamıyor ve bir türlü ritmini bulamadı. 

<p>Cisse ise 35 yaşına rağmen elinden geleni yapıyor. Forvette de forma ortada.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Cisse ise 35 yaşına rağmen elinden geleni yapıyor. Forvette de forma ortada.


Fotomaç

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