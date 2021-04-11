Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kalırken, başkan Ali Koç'un sezon sonunda takımda geniş bir operasyon yapacağı öğrenildi.
3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Koç'un yeni sezonda yeni bir takım kuracağı ifade edildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde 11 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte o isimler:
Luiz Gustavo
Harun Tekin
Marcel Tisserand
Mauricio Lemos
Filip Novak
Mbwana Samatta
Papiss Cisse
Mame Thiam
Diego Perotti
Ferdi Kadıoğlu
Jose Sosa