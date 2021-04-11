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Fenerbahçe'de dev operasyon! Ali Koç 11 futbolcuyu gönderecek

Fenerbahçe'de dev operasyon! Ali Koç 11 futbolcuyu gönderecek
11 Nisan 2021 Pazar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda takımda geniş bir operasyon yapacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde 11 futbolcuyla yollar ayrılacak.

<p>Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kalırken, başkan Ali Koç'un sezon sonunda takımda geniş bir operasyon yapacağı öğrenildi.</p>
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Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kalırken, başkan Ali Koç'un sezon sonunda takımda geniş bir operasyon yapacağı öğrenildi.

<p>3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Koç'un yeni sezonda yeni bir takım kuracağı ifade edildi. </p>
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3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Koç'un yeni sezonda yeni bir takım kuracağı ifade edildi.

<p>Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde 11 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte o isimler:</p>
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Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde 11 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte o isimler:

<p>Luiz Gustavo</p>
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Luiz Gustavo

<p>Harun Tekin</p>
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Harun Tekin

<p>Marcel Tisserand</p>
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Marcel Tisserand

<p>Mauricio Lemos</p>
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Mauricio Lemos

<p>Filip Novak</p>
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Filip Novak

<p>Mbwana Samatta</p>
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Mbwana Samatta

<p>Papiss Cisse</p>
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Papiss Cisse

<p>Mame Thiam</p>
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Mame Thiam

<p>Diego Perotti</p>
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Diego Perotti

<p>Ferdi Kadıoğlu </p>
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Ferdi Kadıoğlu

<p>Jose Sosa</p>
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Jose Sosa

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